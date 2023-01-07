https://sputnikarabic.ae/20230107/الفيفا-يعين-أول-حكمة-كرة-قدم-من-السعودية-1072016781.html
الفيفا يعين أول سيدة حاكم لكرة قدم من السعودية
الفيفا يعين أول سيدة حاكم لكرة قدم من السعودية
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، السيدة السعودية، عنود الأسمري، لتكون أول حكمة دولية لكرة القدم، حسبما أفادت قناة العربية اليوم السبت. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T12:28+0000
2023-01-07T12:28+0000
2023-01-07T12:29+0000
مجتمع
رياضة
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سبوتنيك. جاء قرار الفيفا بعد أقل من عام على إقامة أول مباراة لمنتخب كرة قدم النسائي للسعودية، والذي تم إنشاؤه في عام 2019.يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات.وأفادت قناة العربية، أن انطلاق الدوري السعودي للسيدات يأتي في سياق الخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد السعودي لبرنامج دعم كرة القدم النسائية، وذلك منذ العام 2017.وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، قد قال إنه تم تطوير وتصميم مسارات مخصصة للسيدات في مجالات التدريب والتحكيم، بجانب إطلاق دوري نسائي للفرق.وأضاف رئيس الاتحاد أن هدفهم صناعة منتخب وطني يكون من أفضل عشرين منتخبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 2034، قائلا: "أبطالنا الموهوبون الذين يدرسون حالياً في الصف السادس بالمرحلة الابتدائية هم من سيمثلون المنتخب السعودي في مونديال 2034 وفق خطة معدة لذلك بإذن الله".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
الفيفا يعين أول سيدة حاكم لكرة قدم من السعودية
12:28 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 07.01.2023) تابعنا عبر
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، السيدة السعودية، عنود الأسمري، لتكون أول حكمة دولية لكرة القدم، حسبما أفادت قناة العربية اليوم السبت.
سبوتنيك. جاء قرار الفيفا بعد أقل من عام على إقامة أول مباراة لمنتخب كرة قدم النسائي للسعودية، والذي تم إنشاؤه في عام 2019.
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات
.
وأفادت قناة العربية، أن انطلاق الدوري السعودي للسيدات يأتي في سياق الخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد السعودي لبرنامج دعم كرة القدم النسائية، وذلك منذ العام 2017.
وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، قد قال إنه تم تطوير وتصميم مسارات مخصصة للسيدات في مجالات التدريب والتحكيم، بجانب إطلاق دوري نسائي للفرق.
وأضاف رئيس الاتحاد أن هدفهم صناعة منتخب وطني يكون من أفضل عشرين منتخبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 2034، قائلا: "أبطالنا الموهوبون الذين يدرسون حالياً في الصف السادس بالمرحلة الابتدائية هم من سيمثلون المنتخب السعودي في مونديال 2034 وفق خطة معدة لذلك بإذن الله".