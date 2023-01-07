https://sputnikarabic.ae/20230107/القوات-الأوكرانية-تستهدف-ماكييفكا-باستخدام-صواريخ-هيمارس-1072004475.html

القوات الأوكرانية تستهدف ماكييفكا باستخدام صواريخ "هيمارس"

القوات الأوكرانية تستهدف ماكييفكا باستخدام صواريخ "هيمارس"

قالت بعثة حمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية إن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ على مدينة ماكييفكا... 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T05:50+0000

2023-01-07T05:50+0000

2023-01-07T05:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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دونيتسك - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان على تليغرام: "تم تسجيل القصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في الاتجاه التالي: 06:00 [03:00 بتوقيت غرينيتش يوم الأحد] كونستانتينوفكا - ماكييفكا … وتم إطلاق 6 صواريخ هيمارس.قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ هيمارس، مستهدفة منشأة الانتشار المؤقتة للقوات الروسية في مدينة ماكييفكا.ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجيش الروسي، مقتل ما يقرب من 90 فردا عسكريا روسيا نتيجة للهجوم الأوكراني في 2 يناير.

https://sputnikarabic.ae/20230106/القوات-الأوكرانية-تطلق-قذائف-عدة-على-مناطق-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1071982083.html

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