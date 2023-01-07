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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230107/القوات-الأوكرانية-تستهدف-ماكييفكا-باستخدام-صواريخ-هيمارس-1072004475.html
القوات الأوكرانية تستهدف ماكييفكا باستخدام صواريخ "هيمارس"
القوات الأوكرانية تستهدف ماكييفكا باستخدام صواريخ "هيمارس"
قالت بعثة حمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية إن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ على مدينة ماكييفكا... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T05:50+0000
2023-01-07T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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دونيتسك - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان على تليغرام: "تم تسجيل القصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في الاتجاه التالي: 06:00 [03:00 بتوقيت غرينيتش يوم الأحد] كونستانتينوفكا - ماكييفكا … وتم إطلاق 6 صواريخ هيمارس.قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ هيمارس، مستهدفة منشأة الانتشار المؤقتة للقوات الروسية في مدينة ماكييفكا.ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجيش الروسي، مقتل ما يقرب من 90 فردا عسكريا روسيا نتيجة للهجوم الأوكراني في 2 يناير.
https://sputnikarabic.ae/20230106/القوات-الأوكرانية-تطلق-قذائف-عدة-على-مناطق-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1071982083.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تستهدف ماكييفكا باستخدام صواريخ "هيمارس"

05:50 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة ماكييفكا، رجال الإطفاء يحاولون إطفاء الحريق، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مارس 2022
مدينة ماكييفكا، رجال الإطفاء يحاولون إطفاء الحريق، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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قالت بعثة حمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية إن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ على مدينة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك باستخدام قاذفة الصواريخ المتعددة التي قدمتها الولايات المتحدة هيمارس (نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة).
دونيتسك - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان على تليغرام: "تم تسجيل القصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في الاتجاه التالي: 06:00 [03:00 بتوقيت غرينيتش يوم الأحد] كونستانتينوفكا - ماكييفكا … وتم إطلاق 6 صواريخ هيمارس.
مدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطلق قذائف عدة على مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:01 GMT
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ هيمارس، مستهدفة منشأة الانتشار المؤقتة للقوات الروسية في مدينة ماكييفكا.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجيش الروسي، مقتل ما يقرب من 90 فردا عسكريا روسيا نتيجة للهجوم الأوكراني في 2 يناير.
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