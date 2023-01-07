https://sputnikarabic.ae/20230107/المشري-يعلن-اتفاقه-مع-عقيلة-صالح-على-مدى-زمني-لخارطة-الطريق-لحل-الأزمة-في-ليبيا-1072015819.html

المشري يعلن اتفاقه مع عقيلة صالح على مدى زمني لخارطة الطريق لحل الأزمة في ليبيا

المشري يعلن اتفاقه مع عقيلة صالح على مدى زمني لخارطة الطريق لحل الأزمة في ليبيا

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، تفاصيل اجتماعه مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T12:13+0000

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2023-01-07T12:13+0000

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قال المشري، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "اتفق مع المستشار عقيلة صالح على مدى زمني لخارطة الطريق نتحفظ على ذكره حاليا لكن سيكون قريبا جدا"، مؤكدا عقد لقاء قريب مع عقيلة صالح بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي.وأضاف أن "مجلسي النواب والدولة كانت بينهما تواصلات خلال الفترة الماضية ومناقشات دائمة حول الموضوع الدستوري"، مشيرا إلى إنجاز 95% منه.وذكر المشري أن "تركيا ومصر الآن هما أكثر دولتين متعاونتين في الشأن الليبي، نحن نذهب بخطوات مجلس الدولة والنواب بتنسيق مع مصر وتركيا في معظم الخطوات"، نافيا وجود أي إملاءات من الدولتين، ولكن "نحن نقدر الدورين المصري والتركي في ليبيا".وتوقع أن يستمر الخلاف في القوانين بين مجلسي النواب والدولة لكنهما يريدان إنجاز بقية القوانين الانتخابية الأخرى لأن فيها مشاكل مثل توزيع المقاعد وغيرها".وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا، الخميس الماضي، في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية. وجاء ذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.

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