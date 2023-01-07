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النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس المجلس في الاقتراع الرابع عشر
النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس المجلس في الاقتراع الرابع عشر
فشل مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، في انتخاب رئيس مجلس النواب في التصويت الرابع عشر هذا الأسبوع. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T05:14+0000
2023-01-07T05:14+0000
مجلس النواب الأمريكي
الديمقراطيين والجمهوريين
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. ويحتاج الزعيم الجمهوري في مجلس النواب مكارثي إلى 218 صوتا من مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لانتخابه رئيسا، لكنه لم ينجح في الحصول على عدد الأصوات المطلوب بفارق صوتين في وقت متأخر من ليلة الجمعة.ويصوت مجلس النواب على إجراء التصويت الخامس عشر في وقت متأخر من ليلة الجمعة حتى وقت مبكر من صباح يوم السبت أو تأجيله حتى يوم الاثنين.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، يوم الجمعة، أن الجمهوريين يدرسون خفض الإنفاق الدفاعي الأمريكي بقيمة 75 مليار دولار كجزء من الجهود المبذولة لحشد الدعم وراء مكارثي، على الرغم من أن بعض صقور الدفاع الذين صوتوا حتى الآن لصالح مكارثي أعربوا عن قلقهم بشأن الاقتراح.ويمثل الوضع المرة الأولى منذ قرن التي يفشل فيها مجلس النواب في انتخاب رئيس في الاقتراع الأول، والمرة الأولى منذ عام 1859 التي يحصل فيها على أكثر من عشرة بطاقات اقتراع.
https://sputnikarabic.ae/20230106/مرشح-الحزب-الجمهوري-يفشل-للمرة-الثالثة-عشرة-في-تصويت-رئاسة-مجلس-النواب-الأمريكي-1072001236.html
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مجلس النواب الأمريكي, الديمقراطيين والجمهوريين, العالم
مجلس النواب الأمريكي, الديمقراطيين والجمهوريين, العالم

النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس المجلس في الاقتراع الرابع عشر

05:14 GMT 07.01.2023
© AP Photo / Alex Brandonكابيتول الولايات المتحدة، الكونغرس، واشنطن، الولايات المتحدة 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
كابيتول الولايات المتحدة، الكونغرس، واشنطن، الولايات المتحدة 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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فشل مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، في انتخاب رئيس مجلس النواب في التصويت الرابع عشر هذا الأسبوع.
واشنطن - سبوتنيك. ويحتاج الزعيم الجمهوري في مجلس النواب مكارثي إلى 218 صوتا من مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لانتخابه رئيسا، لكنه لم ينجح في الحصول على عدد الأصوات المطلوب بفارق صوتين في وقت متأخر من ليلة الجمعة.
كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
مرشح الحزب الجمهوري يفشل للمرة الثالثة عشرة في تصويت رئاسة مجلس النواب الأمريكي
أمس, 20:57 GMT
ويصوت مجلس النواب على إجراء التصويت الخامس عشر في وقت متأخر من ليلة الجمعة حتى وقت مبكر من صباح يوم السبت أو تأجيله حتى يوم الاثنين.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، يوم الجمعة، أن الجمهوريين يدرسون خفض الإنفاق الدفاعي الأمريكي بقيمة 75 مليار دولار كجزء من الجهود المبذولة لحشد الدعم وراء مكارثي، على الرغم من أن بعض صقور الدفاع الذين صوتوا حتى الآن لصالح مكارثي أعربوا عن قلقهم بشأن الاقتراح.
ويمثل الوضع المرة الأولى منذ قرن التي يفشل فيها مجلس النواب في انتخاب رئيس في الاقتراع الأول، والمرة الأولى منذ عام 1859 التي يحصل فيها على أكثر من عشرة بطاقات اقتراع.
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