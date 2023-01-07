https://sputnikarabic.ae/20230107/النواب-الأمريكي-يفشل-في-انتخاب-رئيس-المجلس-في-الاقتراع-الرابع-عشر-1072004151.html
النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس المجلس في الاقتراع الرابع عشر
النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس المجلس في الاقتراع الرابع عشر
فشل مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، في انتخاب رئيس مجلس النواب في التصويت الرابع عشر هذا الأسبوع. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T05:14+0000
2023-01-07T05:14+0000
2023-01-07T05:14+0000
مجلس النواب الأمريكي
الديمقراطيين والجمهوريين
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. ويحتاج الزعيم الجمهوري في مجلس النواب مكارثي إلى 218 صوتا من مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لانتخابه رئيسا، لكنه لم ينجح في الحصول على عدد الأصوات المطلوب بفارق صوتين في وقت متأخر من ليلة الجمعة.ويصوت مجلس النواب على إجراء التصويت الخامس عشر في وقت متأخر من ليلة الجمعة حتى وقت مبكر من صباح يوم السبت أو تأجيله حتى يوم الاثنين.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، يوم الجمعة، أن الجمهوريين يدرسون خفض الإنفاق الدفاعي الأمريكي بقيمة 75 مليار دولار كجزء من الجهود المبذولة لحشد الدعم وراء مكارثي، على الرغم من أن بعض صقور الدفاع الذين صوتوا حتى الآن لصالح مكارثي أعربوا عن قلقهم بشأن الاقتراح.ويمثل الوضع المرة الأولى منذ قرن التي يفشل فيها مجلس النواب في انتخاب رئيس في الاقتراع الأول، والمرة الأولى منذ عام 1859 التي يحصل فيها على أكثر من عشرة بطاقات اقتراع.
https://sputnikarabic.ae/20230106/مرشح-الحزب-الجمهوري-يفشل-للمرة-الثالثة-عشرة-في-تصويت-رئاسة-مجلس-النواب-الأمريكي-1072001236.html
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سبوتنيك عربي
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مجلس النواب الأمريكي, الديمقراطيين والجمهوريين, العالم
مجلس النواب الأمريكي, الديمقراطيين والجمهوريين, العالم
النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس المجلس في الاقتراع الرابع عشر
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فشل مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، في انتخاب رئيس مجلس النواب في التصويت الرابع عشر هذا الأسبوع.
واشنطن - سبوتنيك
. ويحتاج الزعيم الجمهوري في مجلس النواب مكارثي إلى 218 صوتا من مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لانتخابه رئيسا، لكنه لم ينجح في الحصول على عدد الأصوات المطلوب بفارق صوتين في وقت متأخر من ليلة الجمعة.
ويصوت مجلس النواب على إجراء التصويت الخامس عشر في وقت متأخر من ليلة الجمعة حتى وقت مبكر من صباح يوم السبت أو تأجيله حتى يوم الاثنين.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، يوم الجمعة، أن الجمهوريين يدرسون خفض الإنفاق الدفاعي الأمريكي بقيمة 75 مليار دولار كجزء من الجهود المبذولة لحشد الدعم وراء مكارثي، على الرغم من أن بعض صقور الدفاع الذين صوتوا حتى الآن لصالح مكارثي أعربوا عن قلقهم بشأن الاقتراح.
ويمثل الوضع المرة الأولى منذ قرن التي يفشل فيها مجلس النواب
في انتخاب رئيس في الاقتراع الأول، والمرة الأولى منذ عام 1859 التي يحصل فيها على أكثر من عشرة بطاقات اقتراع.