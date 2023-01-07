https://sputnikarabic.ae/20230107/النواب-الأمريكي-يفشل-في-انتخاب-رئيس-المجلس-في-الاقتراع-الرابع-عشر-1072004151.html

النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس المجلس في الاقتراع الرابع عشر

النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس المجلس في الاقتراع الرابع عشر

فشل مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، في انتخاب رئيس مجلس النواب في التصويت الرابع عشر هذا الأسبوع. 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T05:14+0000

2023-01-07T05:14+0000

2023-01-07T05:14+0000

مجلس النواب الأمريكي

الديمقراطيين والجمهوريين

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. ويحتاج الزعيم الجمهوري في مجلس النواب مكارثي إلى 218 صوتا من مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لانتخابه رئيسا، لكنه لم ينجح في الحصول على عدد الأصوات المطلوب بفارق صوتين في وقت متأخر من ليلة الجمعة.ويصوت مجلس النواب على إجراء التصويت الخامس عشر في وقت متأخر من ليلة الجمعة حتى وقت مبكر من صباح يوم السبت أو تأجيله حتى يوم الاثنين.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، يوم الجمعة، أن الجمهوريين يدرسون خفض الإنفاق الدفاعي الأمريكي بقيمة 75 مليار دولار كجزء من الجهود المبذولة لحشد الدعم وراء مكارثي، على الرغم من أن بعض صقور الدفاع الذين صوتوا حتى الآن لصالح مكارثي أعربوا عن قلقهم بشأن الاقتراح.ويمثل الوضع المرة الأولى منذ قرن التي يفشل فيها مجلس النواب في انتخاب رئيس في الاقتراع الأول، والمرة الأولى منذ عام 1859 التي يحصل فيها على أكثر من عشرة بطاقات اقتراع.

https://sputnikarabic.ae/20230106/مرشح-الحزب-الجمهوري-يفشل-للمرة-الثالثة-عشرة-في-تصويت-رئاسة-مجلس-النواب-الأمريكي-1072001236.html

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مجلس النواب الأمريكي, الديمقراطيين والجمهوريين, العالم