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الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني
الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني
قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان صحفي إن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T00:59+0000
2023-01-07T00:59+0000
أخبار اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال الأمن الداخلي في البيان يوم الجمعة: "وقع الوزير مايوركاس والوزير نيشيمورا أيضا مذكرة تعاون محدثة بشأن الأمن السيبراني من شأنها أن تسمح لوكالاتهما بتعزيز التعاون التشغيلي، وتعزيز أمن البنية التحتية الحيوية، وتعزيز المزيد من الفرص للشراكة، ومواصلة تبادل أفضل الممارسات مع شركائنا في المحيطين الهندي والهادئ".
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أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني

00:59 GMT 07.01.2023
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
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قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان صحفي إن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا وقعا اتفاقية لتعزيز التعاون في قضايا الأمن السيبراني ذات الاهتمام المشترك.
واشنطن - سبوتنيك. وقال الأمن الداخلي في البيان يوم الجمعة: "وقع الوزير مايوركاس والوزير نيشيمورا أيضا مذكرة تعاون محدثة بشأن الأمن السيبراني من شأنها أن تسمح لوكالاتهما بتعزيز التعاون التشغيلي، وتعزيز أمن البنية التحتية الحيوية، وتعزيز المزيد من الفرص للشراكة، ومواصلة تبادل أفضل الممارسات مع شركائنا في المحيطين الهندي والهادئ".
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