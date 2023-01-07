https://sputnikarabic.ae/20230107/الولايات-المتحدة-واليابان-توقعان-اتفاقية-لتعزيز-التعاون-في-مجال-الأمن-السيبراني-1072003033.html
الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني
الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني
قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان صحفي إن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T00:59+0000
2023-01-07T00:59+0000
2023-01-07T00:59+0000
أخبار اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال الأمن الداخلي في البيان يوم الجمعة: "وقع الوزير مايوركاس والوزير نيشيمورا أيضا مذكرة تعاون محدثة بشأن الأمن السيبراني من شأنها أن تسمح لوكالاتهما بتعزيز التعاون التشغيلي، وتعزيز أمن البنية التحتية الحيوية، وتعزيز المزيد من الفرص للشراكة، ومواصلة تبادل أفضل الممارسات مع شركائنا في المحيطين الهندي والهادئ".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني
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قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان صحفي إن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا وقعا اتفاقية لتعزيز التعاون في قضايا الأمن السيبراني ذات الاهتمام المشترك.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال الأمن الداخلي في البيان يوم الجمعة: "وقع الوزير مايوركاس والوزير نيشيمورا أيضا مذكرة تعاون محدثة بشأن الأمن السيبراني من شأنها أن تسمح لوكالاتهما بتعزيز التعاون التشغيلي، وتعزيز أمن البنية التحتية الحيوية، وتعزيز المزيد من الفرص للشراكة، ومواصلة تبادل أفضل الممارسات مع شركائنا في المحيطين الهندي والهادئ".