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https://sputnikarabic.ae/20230107/اليابان-إصابة-5-بجروح-خلال-إجلائهم-من-طائرة-بعد-تهديد-بوجود-قنبلة-1072022462.html
اليابان... إصابة 5 بجروح خلال إجلائهم من طائرة بعد تهديد بوجود قنبلة
اليابان... إصابة 5 بجروح خلال إجلائهم من طائرة بعد تهديد بوجود قنبلة
أصيب 5 أشخاص بجروح أثناء إجلائهم من طائرة "جيت ستار" بعد هبوطها اضطراريا في مطار تشوبو في اليابان، بسبب تهديدات بوجود قنبلة على متنها. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T15:05+0000
2023-01-07T15:05+0000
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وأفادت قناة "NHK" اليابانية أن الطائرة كانت في طريقها من مطار ناريتا القريب من العاصمة طوكيو إلى مدينة فوكوكا جنوبي البلاد.وأشارت إلى أن مطار ناريتا تلقى اتصالا من رجل من ألمانيا بعد إقلاع الطائرة، قال خلاله باللغة الإنجليزية إنه زرع قنبلة وزنها 100 كيلوغرام في غرفة شحن الأمتعة.نتيجة لذلك، هبطت الطائرة في مطار تشوبو في محافظة أيتشي. في المجموع، كانت تقل 136 راكبا و6 من أفراد الطاقم. أصيب 5 أشخاص بخدوش وكدمات أثناء الإخلاء السريع.فتشت الشرطة المحلية الطائرة ومقصورة الأمتعة ولم تعثر على متفجرات على متنها.وبسبب الهبوط الاضطراري، تم إغلاق مدرج المطار في غضون 4.5 ساعات، ما أدى إلى تأخير عشرات الرحلات الجوية.
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اليابان... إصابة 5 بجروح خلال إجلائهم من طائرة بعد تهديد بوجود قنبلة

15:05 GMT 07.01.2023
CC BY 2.0 / Masahiro Takagi / All Nippon Airways, Boeing 787-8 Dreamlinerمطار طوكيو الدولي في اليابان
مطار طوكيو الدولي في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
CC BY 2.0 / Masahiro Takagi / All Nippon Airways, Boeing 787-8 Dreamliner
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أصيب 5 أشخاص بجروح أثناء إجلائهم من طائرة "جيت ستار" بعد هبوطها اضطراريا في مطار تشوبو في اليابان، بسبب تهديدات بوجود قنبلة على متنها.
وأفادت قناة "NHK" اليابانية أن الطائرة كانت في طريقها من مطار ناريتا القريب من العاصمة طوكيو إلى مدينة فوكوكا جنوبي البلاد.
وأشارت إلى أن مطار ناريتا تلقى اتصالا من رجل من ألمانيا بعد إقلاع الطائرة، قال خلاله باللغة الإنجليزية إنه زرع قنبلة وزنها 100 كيلوغرام في غرفة شحن الأمتعة.
نتيجة لذلك، هبطت الطائرة في مطار تشوبو في محافظة أيتشي. في المجموع، كانت تقل 136 راكبا و6 من أفراد الطاقم. أصيب 5 أشخاص بخدوش وكدمات أثناء الإخلاء السريع.
فتشت الشرطة المحلية الطائرة ومقصورة الأمتعة ولم تعثر على متفجرات على متنها.
وبسبب الهبوط الاضطراري، تم إغلاق مدرج المطار في غضون 4.5 ساعات، ما أدى إلى تأخير عشرات الرحلات الجوية.
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