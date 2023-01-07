https://sputnikarabic.ae/20230107/اليابان-تتعهد-لأوكرانيا-بفعل-ما-في-وسعها-لمساعدتها-على-تجاوز-الشتاء--1072014350.html
اليابان تتعهد لأوكرانيا بفعل ما في وسعها لمساعدتها على تجاوز الشتاء
اليابان تتعهد لأوكرانيا بفعل ما في وسعها لمساعدتها على تجاوز الشتاء
تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن تفعل اليابان ما في وسعها لتقديم الدعم لأوكرانيا لتجاوز فترة الشتاء. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T11:24+0000
2023-01-07T11:24+0000
2023-01-07T11:24+0000
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ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن كيشيدا، تصريحات صحيفة أدلى بها بعد محادثة هاتفية مع زيلينسكي دامت نحو 30 دقيقة مساء الجمعة.وكشف كيشيدا عن أنه أبلغ زيلينسكي بأن اليابان ستلعب دورا نشطا في المجتمع الدولي بوصفها الرئيس الدوري لمجموعة السبع هذا العام، وأضاف أن زيلينسكي أعرب عن الامتنان العميق لليابان، كما اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون الثنائي.وفي وقت سابق، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتخذ "قرارا مناسبا" بشأن زيارته المحتملة لأوكرانيا.ويوم الأربعاء، التقى رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، بالسفير الياباني لدى أوكرانيا كونينوري ماتسودا وسلم دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى كيشيدا لزيارة أوكرانيا، ولم تستجب طوكيو بعد للدعوة.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
اليابان تتعهد لأوكرانيا بفعل ما في وسعها لمساعدتها على تجاوز الشتاء
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تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن تفعل اليابان ما في وسعها لتقديم الدعم لأوكرانيا لتجاوز فترة الشتاء.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية
عن كيشيدا، تصريحات صحيفة أدلى بها بعد محادثة هاتفية مع زيلينسكي دامت نحو 30 دقيقة مساء الجمعة.
وكشف كيشيدا عن أنه أبلغ زيلينسكي بأن اليابان ستلعب دورا نشطا في المجتمع الدولي بوصفها الرئيس الدوري لمجموعة السبع هذا العام، وأضاف أن زيلينسكي أعرب عن الامتنان العميق لليابان، كما اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون الثنائي.
وأضاف كيشيدا أن الرئيس الأوكراني دعاه لزيارة العاصمة كييف، مشيرا إلى أن لا شيء تقرر ولكنه سيدرس ما إذا كان سيقبل الدعوة.
وفي وقت سابق، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو
، أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتخذ "قرارا مناسبا" بشأن زيارته المحتملة لأوكرانيا.
ويوم الأربعاء، التقى رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، بالسفير الياباني لدى أوكرانيا كونينوري ماتسودا وسلم دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى كيشيدا لزيارة أوكرانيا، ولم تستجب طوكيو بعد للدعوة.