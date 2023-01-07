https://sputnikarabic.ae/20230107/اليونان-ترفض-اتهامات-أنقرة-باتباعها-خططا-معادية-لتركيا-1072028042.html
اليونان ترفض اتهامات أنقرة باتباعها خططا "معادية لتركيا"
اليونان ترفض اتهامات أنقرة باتباعها خططا "معادية لتركيا"
صرحت مصادر دبلوماسية يونانية بأن أثينا تعمل على تعزيز الأمن في المنطقة ولا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع وتدافع عن سيادتها وحقوقها، ردا على تصريحات تركية بأن... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T18:07+0000
2023-01-07T18:07+0000
2023-01-07T18:07+0000
اليونان
أخبار تركيا اليوم
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وقالت مصادر دبلوماسية يونانية لوكالة أنباء "آمنة"، اليوم السبت: "اليونان تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال انتهاج سياسة خارجية تستند إلى القانون الدولي وقانون البحار، مع الاحترام الكامل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".وأضافت المصادر: "نواصل الدفاع عن سيادتنا وحقوقنا السيادية".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن على اليونان التخلي عن الخطط "المعادية لتركيا" في بحر إيجه، وأشار إلى أن أنقرة ليس لديها هدف "ضرب أثينا" بالصواريخ.ودعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونان إلى التحدث والتحاور بشكل مباشر، مؤكدًا أن بلاده تمد "يد الصداقة" إلى أثينا.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أكار، يوم أمس الجمعة في 6 كانون الثاني/ يناير، في ولاية طوقات شمالي تركيا، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.واعتبر أكار أن اليونان "لن تحصل على شيء من خلال موافقها المتشددة واستفزازاتها".
https://sputnikarabic.ae/20230101/وزير-الدفاع-التركي-استفزازات-اليونان-تزيد-التوتر-في-المنطقة-1071817257.html
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اليونان, أخبار تركيا اليوم
اليونان, أخبار تركيا اليوم
اليونان ترفض اتهامات أنقرة باتباعها خططا "معادية لتركيا"
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صرحت مصادر دبلوماسية يونانية بأن أثينا تعمل على تعزيز الأمن في المنطقة ولا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع وتدافع عن سيادتها وحقوقها، ردا على تصريحات تركية بأن اليونان تبيت العداء لها.
وقالت مصادر دبلوماسية يونانية لوكالة أنباء "آمنة"، اليوم السبت: "اليونان تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال انتهاج سياسة خارجية تستند إلى القانون الدولي وقانون البحار، مع الاحترام الكامل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
اليونان لم تحاول قط ولا تحاول فرض الأمر الواقع، بل على العكس، فهي تدين جميع أشكال التوسع، وفي سياق علاقات حسن الجوار، تحل القضايا العالقة مع جيرانها مثل إيطاليا ومصر من خلال التطبيق الصارم للقانون الدولي وقانون البحار.
وأضافت المصادر: "نواصل الدفاع عن سيادتنا وحقوقنا السيادية".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن على اليونان التخلي عن الخطط "المعادية لتركيا" في بحر إيجه، وأشار إلى أن أنقرة ليس لديها هدف "ضرب أثينا" بالصواريخ.
ودعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونان إلى التحدث والتحاور بشكل مباشر، مؤكدًا أن بلاده تمد "يد الصداقة" إلى أثينا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أكار
، يوم أمس الجمعة في 6 كانون الثاني/ يناير، في ولاية طوقات شمالي تركيا، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.
واعتبر أكار أن اليونان "لن تحصل على شيء من خلال موافقها المتشددة واستفزازاتها".