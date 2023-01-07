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https://sputnikarabic.ae/20230107/باكستان-تفرج-عن-524-أفغانيا-دخلوا-أراضيها-بطريقة-غير-قانونية-1072028211.html
باكستان تفرج عن 524 أفغانيا دخلوا أراضيها بطريقة غير قانونية
باكستان تفرج عن 524 أفغانيا دخلوا أراضيها بطريقة غير قانونية
أفرجت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، عن أكثر من 500 مهاجر أفغاني احتجزوا في سجن كراتشي بعد دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T18:15+0000
2023-01-07T18:15+0000
باكستان
حركة طالبان
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت السفارة الأفغانية في إسلام آباد، عبر تويتر، اليوم، إنه "تم إطلاق سراح رعاياها من سجن في كراتشي جنوبي باكستان".وقالت وكالة أنباء "باختر" الأفغانية، إن "إسلام آباد أفرجت عن 524 مهاجرا أفغانيا دخلوا كراتشي دون وثائق سفر صالحة".وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين في السفارة الأفغانية في باكستان أكدوا أن 524 سجينًا أفغانيًا، من بينهم 54 امرأة و97 طفلاً، تم إطلاق سراحهم من السجن بعد اتصالهم بسلطات البلاد.وقبل أيام، شددت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بأنشطة إرهابية) على الأفغان المحتجزين في كراتشي أنها ستدفع جميع مبالغ استعادتهم لبلادهم وعلى عدم دفع أي مبالغ لأي أشخاص يدعون أنهم سيقومون بعملية الترحيل.ولطالما أكدت الحكومة الحالية في أفغانستان، المشكّلة من حركة طالبان، على أنها لن تسمح بتهديد أمن أي دولة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20220518/طالبان-باكستان-تمدد-وقف-إطلاق-النار-لإجراء-المزيد-من-المفاوضات-مع-الحكومة-1062398429.html
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باكستان, حركة طالبان
باكستان, حركة طالبان

باكستان تفرج عن 524 أفغانيا دخلوا أراضيها بطريقة غير قانونية

18:15 GMT 07.01.2023
© AP Photo / Rahmat Gulمواطنون أفغان يسحبون الأموال أمام بنك كابول في أفغانستان الأحد 15 أغسطس 2021
مواطنون أفغان يسحبون الأموال أمام بنك كابول في أفغانستان الأحد 15 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
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أفرجت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، عن أكثر من 500 مهاجر أفغاني احتجزوا في سجن كراتشي بعد دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت السفارة الأفغانية في إسلام آباد، عبر تويتر، اليوم، إنه "تم إطلاق سراح رعاياها من سجن في كراتشي جنوبي باكستان".
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
طالبان باكستان تمدد وقف إطلاق النار لإجراء المزيد من المفاوضات مع الحكومة
18 مايو 2022, 15:49 GMT
وقالت وكالة أنباء "باختر" الأفغانية، إن "إسلام آباد أفرجت عن 524 مهاجرا أفغانيا دخلوا كراتشي دون وثائق سفر صالحة".
وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين في السفارة الأفغانية في باكستان أكدوا أن 524 سجينًا أفغانيًا، من بينهم 54 امرأة و97 طفلاً، تم إطلاق سراحهم من السجن بعد اتصالهم بسلطات البلاد.
وقبل أيام، شددت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بأنشطة إرهابية) على الأفغان المحتجزين في كراتشي أنها ستدفع جميع مبالغ استعادتهم لبلادهم وعلى عدم دفع أي مبالغ لأي أشخاص يدعون أنهم سيقومون بعملية الترحيل.
ولطالما أكدت الحكومة الحالية في أفغانستان، المشكّلة من حركة طالبان، على أنها لن تسمح بتهديد أمن أي دولة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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