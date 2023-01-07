https://sputnikarabic.ae/20230107/بايدن-لا-مكان-للعنف-السياسي-في-الولايات-المتحدة-1072006657.html
بايدن: لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة
بايدن: لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:11+0000
2023-01-07T08:11+0000
2023-01-07T08:11+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وخلال تكريمه عناصر الشرطة الذين واجهوا قبل عامين في الهجوم على مبنى الكابيتول حشدا غاضبا من أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قال بايدن: "يجب أن نقول بوضوح وبصوت واحد إنّه ليس هناك أيّ مكان... في أمريكا لترهيب الناخبين. ليس هناك أبدا أي مكان على الإطلاق للعنف السياسي". وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده بلاد قانون وليست بلاد فوضى. وقال الرئيس الأمريكي للمجموعة المكرمة إن التاريخ سيذكر أسماءهم، ومنحهم الميدالية الرئاسية للمواطنة والتي تعد من بين أرفع الأوسمة المدنية الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230107/إعلام-دعوى-قضائية-ضد-ترامب-بشأن-وفاة-ضابط-شرطة-الكابيتول-الذي-توفي-أثناء-التمرد--1072002881.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال تكريمه عناصر الشرطة الذين واجهوا قبل عامين في الهجوم على مبنى الكابيتول حشدا غاضبا من أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قال بايدن: "يجب أن نقول بوضوح وبصوت واحد إنّه ليس هناك أيّ مكان... في أمريكا لترهيب الناخبين. ليس هناك أبدا أي مكان على الإطلاق للعنف السياسي".
وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده بلاد قانون وليست بلاد فوضى.
وقال الرئيس الأمريكي للمجموعة المكرمة إن التاريخ سيذكر أسماءهم، ومنحهم الميدالية الرئاسية للمواطنة والتي تعد من بين أرفع الأوسمة المدنية الأمريكية.