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https://sputnikarabic.ae/20230107/بركان-ميرابي-في-إندونيسيا-يثور-ويطلق-رمادا-لمسافة-300-كم-1072011319.html
بركان ميرابي في إندونيسيا يثور ويطلق رمادا لمسافة 300 كم
بركان ميرابي في إندونيسيا يثور ويطلق رمادا لمسافة 300 كم
ثار بركان ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا لمدة تبلغ نحو 45 ثانية اليوم (السبت)، وانطلقت سحابة من الرماد امتدت لمسافة بلغت 300 متر فوق قمته، وفقا... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T10:28+0000
2023-01-07T10:28+0000
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ذكر المركز في بيان صحفي، "حدث الثوران البركاني في الساعة 6:11 صباحا بالتوقيت المحلي (23:11 بتوقيت غرينتش). ومن المحتمل أن يضرب الرماد المتطاير المصحوب بالرمال المنطقة المحيطة". يبلغ ارتفاع هذا الجبل 2891 مترا فوق مستوى البحر، وقد نشط منذ 25 ديسمبر 2022. وفي الوقت الحالي، يأتي ميرابي في المستوى الثاني من ناحية الخطورة.وقد دعت السلطات السياح إلى عدم التواجد في مساحة نصف قطرها 3 كم من فوهة البركان.
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إندونيسا, العالم
إندونيسا, العالم

بركان ميرابي في إندونيسيا يثور ويطلق رمادا لمسافة 300 كم

10:28 GMT 07.01.2023
© AP Photo / Marco Di Marcoثوران بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا بالقرب من العاصمة ريكيافيك، 3 أغسطس 2022
ثوران بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا بالقرب من العاصمة ريكيافيك، 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Marco Di Marco
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ثار بركان ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا لمدة تبلغ نحو 45 ثانية اليوم (السبت)، وانطلقت سحابة من الرماد امتدت لمسافة بلغت 300 متر فوق قمته، وفقا لمركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية.
ذكر المركز في بيان صحفي، "حدث الثوران البركاني في الساعة 6:11 صباحا بالتوقيت المحلي (23:11 بتوقيت غرينتش).
ومن المحتمل أن يضرب الرماد المتطاير المصحوب بالرمال المنطقة المحيطة".
يبلغ ارتفاع هذا الجبل 2891 مترا فوق مستوى البحر، وقد نشط منذ 25 ديسمبر 2022. وفي الوقت الحالي، يأتي ميرابي في المستوى الثاني من ناحية الخطورة.
وقد دعت السلطات السياح إلى عدم التواجد في مساحة نصف قطرها 3 كم من فوهة البركان.
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