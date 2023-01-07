https://sputnikarabic.ae/20230107/برلمان-القرم-لا-يمكن-إجبار-كييف-على-السلام-إلا-بالقوة-1072008208.html
برلمان القرم: لا يمكن إجبار كييف على السلام إلا بالقوة
برلمان القرم: لا يمكن إجبار كييف على السلام إلا بالقوة
يرى رئيس برلمان شبه جزيرة القرم الروسية، فلاديمير كونستانتينوف، أن سلطات كييف لا يمكن إجبارها على السلام إلا بالقوة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T09:23+0000
2023-01-07T09:23+0000
2023-01-07T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
السلام
جمهورية القرم الروسية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/19/1059129682_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8566ed0f9dc9c0afcb8173a3f342e8d8.jpg
وقال كونستانتينوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت "لقد اعتاد زيلينسكي وعصابته بالفعل على جمع ثرواتهم في الحرب لدرجة أن هدنة لمدة يوم أو حتى ساعة أمر غير مقبول، ناهيك عن السلام الدائم. لا يمكن إجبارهم على السلام إلا بالقوة".ووفقا له، فإن رفض سلطات كييف احترام هدنة عيد الميلاد هو مؤشر، لأن عيد الميلاد في كييف لم يعد عطلة.ويرى كونستانتينوف، أن محاولة إقرار هدنة عيد الميلاد هي دفعة نبيلة، لكنها في نفس الوقت ساذجة.وقال "ربما، من الجيد أنه بعد ما يقرب من عام منذ بداية النزاع المسلح، على الرغم من كل ما فعله الجانب الأوكراني خلال هذا الوقت، احتفظنا بهذه السذاجة والتفاؤل الإنساني. فهم ببساطة لن يفهموا مثل هذا النهج، وحتى إذا أسيء تفسيرها وتم الضحك عليها. حسنا، الشخص الذي يضحك أخيرًا يضحك جيدا".
https://sputnikarabic.ae/20230105/الدفاع-الروسية-تصدر-أمرا-بوقف-إطلاق-نار-مؤقت-في-أوكرانيا-بناء-على-تعليمات-الرئيس-الروسي-1071969619.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/19/1059129682_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d2266891b91f87b55a33adceb6fef4a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, السلام, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, السلام, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
برلمان القرم: لا يمكن إجبار كييف على السلام إلا بالقوة
تابعنا عبر
يرى رئيس برلمان شبه جزيرة القرم الروسية، فلاديمير كونستانتينوف، أن سلطات كييف لا يمكن إجبارها على السلام إلا بالقوة.
وقال كونستانتينوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت "لقد اعتاد زيلينسكي وعصابته بالفعل على جمع ثرواتهم في الحرب لدرجة أن هدنة لمدة يوم أو حتى ساعة أمر غير مقبول، ناهيك عن السلام الدائم. لا يمكن إجبارهم على السلام إلا بالقوة".
ووفقا له، فإن رفض سلطات كييف احترام هدنة عيد الميلاد هو مؤشر، لأن عيد الميلاد في كييف لم يعد عطلة.
وقال: "لديهم الآن شرف ليلة والبورجيس. من الواضح أنهم يلتزمون ببعض الاتفاقيات، ولكن بطريقة "لا تعجب سكان روسيا" قدر الإمكان. إنهم يخفون جوهرهم الشيطاني أقل فأقل. هذا بالطبع، يتعلق بممثلي نظام كييف ودعمهم الرئيسي - جميع أنواع التشكيلات النازية، لكن حتى الأوكرانيين العاديين ليسوا في عجلة من أمرهم للحصول على حصة من أسبن، مفضلين اتباع الذبح بإخلاص".
ويرى كونستانتينوف، أن محاولة إقرار هدنة عيد الميلاد هي دفعة نبيلة، لكنها في نفس الوقت ساذجة.
وقال "ربما، من الجيد أنه بعد ما يقرب من عام منذ بداية النزاع المسلح، على الرغم من كل ما فعله الجانب الأوكراني خلال هذا الوقت، احتفظنا بهذه السذاجة والتفاؤل الإنساني. فهم ببساطة لن يفهموا مثل هذا النهج، وحتى إذا أسيء تفسيرها وتم الضحك عليها. حسنا، الشخص الذي يضحك أخيرًا يضحك جيدا".