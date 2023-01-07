https://sputnikarabic.ae/20230107/برلمان-القرم-لا-يمكن-إجبار-كييف-على-السلام-إلا-بالقوة-1072008208.html

برلمان القرم: لا يمكن إجبار كييف على السلام إلا بالقوة

برلمان القرم: لا يمكن إجبار كييف على السلام إلا بالقوة

يرى رئيس برلمان شبه جزيرة القرم الروسية، فلاديمير كونستانتينوف، أن سلطات كييف لا يمكن إجبارها على السلام إلا بالقوة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T09:23+0000

2023-01-07T09:23+0000

2023-01-07T09:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

السلام

جمهورية القرم الروسية

أخبار أوكرانيا

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وقال كونستانتينوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت "لقد اعتاد زيلينسكي وعصابته بالفعل على جمع ثرواتهم في الحرب لدرجة أن هدنة لمدة يوم أو حتى ساعة أمر غير مقبول، ناهيك عن السلام الدائم. لا يمكن إجبارهم على السلام إلا بالقوة".ووفقا له، فإن رفض سلطات كييف احترام هدنة عيد الميلاد هو مؤشر، لأن عيد الميلاد في كييف لم يعد عطلة.ويرى كونستانتينوف، أن محاولة إقرار هدنة عيد الميلاد هي دفعة نبيلة، لكنها في نفس الوقت ساذجة.وقال "ربما، من الجيد أنه بعد ما يقرب من عام منذ بداية النزاع المسلح، على الرغم من كل ما فعله الجانب الأوكراني خلال هذا الوقت، احتفظنا بهذه السذاجة والتفاؤل الإنساني. فهم ببساطة لن يفهموا مثل هذا النهج، وحتى إذا أسيء تفسيرها وتم الضحك عليها. حسنا، الشخص الذي يضحك أخيرًا يضحك جيدا".

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