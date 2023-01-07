عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230107/برلمان-القرم-لا-يمكن-إجبار-كييف-على-السلام-إلا-بالقوة-1072008208.html
برلمان القرم: لا يمكن إجبار كييف على السلام إلا بالقوة
برلمان القرم: لا يمكن إجبار كييف على السلام إلا بالقوة
يرى رئيس برلمان شبه جزيرة القرم الروسية، فلاديمير كونستانتينوف، أن سلطات كييف لا يمكن إجبارها على السلام إلا بالقوة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T09:23+0000
2023-01-07T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
السلام
جمهورية القرم الروسية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/19/1059129682_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8566ed0f9dc9c0afcb8173a3f342e8d8.jpg
وقال كونستانتينوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت "لقد اعتاد زيلينسكي وعصابته بالفعل على جمع ثرواتهم في الحرب لدرجة أن هدنة لمدة يوم أو حتى ساعة أمر غير مقبول، ناهيك عن السلام الدائم. لا يمكن إجبارهم على السلام إلا بالقوة".ووفقا له، فإن رفض سلطات كييف احترام هدنة عيد الميلاد هو مؤشر، لأن عيد الميلاد في كييف لم يعد عطلة.ويرى كونستانتينوف، أن محاولة إقرار هدنة عيد الميلاد هي دفعة نبيلة، لكنها في نفس الوقت ساذجة.وقال "ربما، من الجيد أنه بعد ما يقرب من عام منذ بداية النزاع المسلح، على الرغم من كل ما فعله الجانب الأوكراني خلال هذا الوقت، احتفظنا بهذه السذاجة والتفاؤل الإنساني. فهم ببساطة لن يفهموا مثل هذا النهج، وحتى إذا أسيء تفسيرها وتم الضحك عليها. حسنا، الشخص الذي يضحك أخيرًا يضحك جيدا".
https://sputnikarabic.ae/20230105/الدفاع-الروسية-تصدر-أمرا-بوقف-إطلاق-نار-مؤقت-في-أوكرانيا-بناء-على-تعليمات-الرئيس-الروسي-1071969619.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/19/1059129682_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d2266891b91f87b55a33adceb6fef4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, السلام, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, السلام, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا

برلمان القرم: لا يمكن إجبار كييف على السلام إلا بالقوة

09:23 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يرى رئيس برلمان شبه جزيرة القرم الروسية، فلاديمير كونستانتينوف، أن سلطات كييف لا يمكن إجبارها على السلام إلا بالقوة.
وقال كونستانتينوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت "لقد اعتاد زيلينسكي وعصابته بالفعل على جمع ثرواتهم في الحرب لدرجة أن هدنة لمدة يوم أو حتى ساعة أمر غير مقبول، ناهيك عن السلام الدائم. لا يمكن إجبارهم على السلام إلا بالقوة".
ووفقا له، فإن رفض سلطات كييف احترام هدنة عيد الميلاد هو مؤشر، لأن عيد الميلاد في كييف لم يعد عطلة.

وقال: "لديهم الآن شرف ليلة والبورجيس. من الواضح أنهم يلتزمون ببعض الاتفاقيات، ولكن بطريقة "لا تعجب سكان روسيا" قدر الإمكان. إنهم يخفون جوهرهم الشيطاني أقل فأقل. هذا بالطبع، يتعلق بممثلي نظام كييف ودعمهم الرئيسي - جميع أنواع التشكيلات النازية، لكن حتى الأوكرانيين العاديين ليسوا في عجلة من أمرهم للحصول على حصة من أسبن، مفضلين اتباع الذبح بإخلاص".

ويرى كونستانتينوف، أن محاولة إقرار هدنة عيد الميلاد هي دفعة نبيلة، لكنها في نفس الوقت ساذجة.
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تصدر أمرا بوقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا بناء على تعليمات الرئيس الروسي
5 يناير, 17:51 GMT
وقال "ربما، من الجيد أنه بعد ما يقرب من عام منذ بداية النزاع المسلح، على الرغم من كل ما فعله الجانب الأوكراني خلال هذا الوقت، احتفظنا بهذه السذاجة والتفاؤل الإنساني. فهم ببساطة لن يفهموا مثل هذا النهج، وحتى إذا أسيء تفسيرها وتم الضحك عليها. حسنا، الشخص الذي يضحك أخيرًا يضحك جيدا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала