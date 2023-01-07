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https://sputnikarabic.ae/20230107/برلمان-القرم-يكشف-سبب-هجمات-نظام-كييف-بالمسيرات-على-شبه-الجزيرة-1072014809.html
برلمان القرم يكشف سبب هجمات نظام كييف بالمسيرات على شبه الجزيرة
برلمان القرم يكشف سبب هجمات نظام كييف بالمسيرات على شبه الجزيرة
وصف رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أحد أسباب هجمات الطائرات الأوكرانية دون طيار في الأيام الأخيرة على شبه جزيرة القرم، برغبة كييف "بالإفساد وإسالة... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T11:40+0000
2023-01-07T11:40+0000
جمهورية القرم الروسية
روسيا
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وقال كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت: "العدو يختبر دفاعاتنا بشكل دوري، وبالتالي في أي لحظة يجب أن نتحلى بأقصى قدر من اليقظة والاستعداد لصد هجمات العدو".وأردف كونستانتينوف: "هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية هي أوضح دليل على طبيعة من نتعامل معه، وما هي القوى التي نحاربها".
https://sputnikarabic.ae/20230107/إسقاط-طائرة-مسيرة-فوق-سيفاستوبول-1072003798.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا

برلمان القرم يكشف سبب هجمات نظام كييف بالمسيرات على شبه الجزيرة

11:40 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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وصف رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أحد أسباب هجمات الطائرات الأوكرانية دون طيار في الأيام الأخيرة على شبه جزيرة القرم، برغبة كييف "بالإفساد وإسالة الدماء" في الأعياد.
وقال كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت: "العدو يختبر دفاعاتنا بشكل دوري، وبالتالي في أي لحظة يجب أن نتحلى بأقصى قدر من اليقظة والاستعداد لصد هجمات العدو".
بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ منذ فترة طويلة أن الجانب الأوكراني متحمس بشكل خاص (للهجوم) في أعيادنا، وخاصة الأرثوذكسية منها، فمن المهم إفسادها وتلطيخها بالدم".
منظومة الدفاع الجوية إس-400 (تريومف) تصل سيفاستوبل، القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول
04:12 GMT
وأردف كونستانتينوف: "هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية هي أوضح دليل على طبيعة من نتعامل معه، وما هي القوى التي نحاربها".
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