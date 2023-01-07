https://sputnikarabic.ae/20230107/بولندا-تستبعد-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-1072021869.html
بولندا تستبعد تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
بولندا تستبعد تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، في مؤتمر صحفي، أن بولندا لن تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" الألمانية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T14:46+0000
2023-01-07T14:46+0000
2023-01-07T14:46+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال مورافيكي، اليوم السبت: "نحن لا ننوي نقل دباباتنا بأنفسنا بصفتنا دولة بولندا، لن ننقلها من دون ائتلاف واسع".ويتردد الغرب بشكل جماعي في تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" و"ليوبارد" الأمريكية والألمانية، بسبب الاختلافات التشغيلية التي تتطلب التدريب والمسائل اللوجستية، حسبما أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، في 22 سبتمبر/ أيلول.وذكر التقرير نقلا عن 7 مصادر على دراية بالأمر: "في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا هجومها في خاركوف، وبالنظر إلى دعوة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة للتعبئة الجزئية للقوات المسلحة في البلاد، تحث كييف الدول الغربية على تزويدها بدبابات أمريكية وألمانية ثقيلة".وقال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في 4 كانون الثاني/ يناير، إن بلاده وقعت صفقة مع الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لشراء 116 دبابة قتالية من طراز "أبرامز"، ومن المتوقع أن يتم تسليم أول دفعة في وقت مبكر من هذا العام.وأضاف بلاشتشاك في بيان على موقع وزارة الدفاع البولندية: "ينص العقد على اقتناء 116 دبابة من طراز أبرامز ومعدات تقنية ذات صلة كما يضمن هذا العقد حزمة الدعم بالكامل".
https://sputnikarabic.ae/20220411/وسائل-إعلام-شركة-ألمانية-جاهزة-لتزويد-كييف-بدبابات-ليوبارد-1-ومركبات-ماردير-1061073054.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
بولندا تستبعد تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
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صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، في مؤتمر صحفي، أن بولندا لن تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" الألمانية.
وقال مورافيكي، اليوم السبت: "نحن لا ننوي نقل دباباتنا بأنفسنا بصفتنا دولة بولندا، لن ننقلها من دون ائتلاف واسع".
ويتردد الغرب بشكل جماعي في تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" و"ليوبارد" الأمريكية والألمانية، بسبب الاختلافات التشغيلية التي تتطلب التدريب والمسائل اللوجستية، حسبما أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، في 22 سبتمبر/ أيلول.
وذكر التقرير نقلا عن 7 مصادر على دراية بالأمر: "في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا هجومها في خاركوف، وبالنظر إلى دعوة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة للتعبئة الجزئية للقوات المسلحة في البلاد، تحث كييف الدول الغربية على تزويدها بدبابات أمريكية وألمانية ثقيلة".
وقال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك
، في 4 كانون الثاني/ يناير، إن بلاده وقعت صفقة مع الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لشراء 116 دبابة قتالية من طراز "أبرامز"، ومن المتوقع أن يتم تسليم أول دفعة في وقت مبكر من هذا العام.
وأضاف بلاشتشاك في بيان على موقع وزارة الدفاع البولندية: "ينص العقد على اقتناء 116 دبابة من طراز أبرامز ومعدات تقنية ذات صلة كما يضمن هذا العقد حزمة الدعم بالكامل".