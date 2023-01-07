https://sputnikarabic.ae/20230107/تايلاند-تطلب-من-المسافرين-إجراءات-وقائية-جديدة-لمكافحة-كورونا-1072026277.html

تايلاند تفرض على المسافرين إجراءات وقائية جديدة لمكافحة كورونا

تايلاند تفرض على المسافرين إجراءات وقائية جديدة لمكافحة كورونا

أصدرت وزارة النقل وهيئة الطيران المدني في تايلاند تعليمات إلى شركات الطيران التي تسافر إلى الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا، بأن تحدد إجراءات السفر والوصول... 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T17:18+0000

2023-01-07T17:18+0000

2023-01-07T17:19+0000

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وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن المبادئ التوجيهية الجديدة ستطبق على جميع غير التايلانديين وستظل سارية حتى 31 يناير على الأقل.وتلزم التعلميات جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما بتقديم شهادة تطعيم خاصة بهم لشركات الطيران تفيد بحصولهم على جرعتين على الأقل من لقاحات Covid-19 المعتمدة.بدلا من ذلك، يمكن للمسافرين أيضا تقديم خطاب من طبيب يشهد بأنهم تعافوا من كورونا في فترة تتراوح بين 7 أيام و 6 أشهر (180 يوما)، أو الحصول على شهادة طبية من طبيب تفيد بأنهم غير قادرين على الحصول على لقاح.وتنص التعليمات أيضا على أنه إذا كانت الدولة التي ستعود إليها بعد السفر إلى تايلاند تتطلب اختبار Covid-19(مثل الهند أو الصين)، فيجب أن يكون لديك تأمين طبي يغطي إصابتك بالفيروس طوال مدة إقامتك.ويُعفى المواطنون التايلانديون الذين يحملون جواز سفر تايلانديا من جميع متطلبات التطعيم والتأمين.إذا أظهر أحد الركاب علامات الإصابة بفيروس كورونا، فسيُطلب منه إجراء الاختبار على نفقته الخاصة، عند وصوله إلى تايلاند.تم وضع إجراءات السفر الجديدة لتتناسب مع وصول الزوار الصينيين من يوم الاثنين، بعد أن أزالت الحكومة الصينية عددا من قيود السفر الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك الحجر الصحي الإجباري عند العودة إلى الصين.

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