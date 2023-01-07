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https://sputnikarabic.ae/20230107/تركيا-إيران-تخفض-صادراتها-من-الغاز-بنسبة-70-بسبب-خلل-فني-1072025645.html
تركيا: إيران تخفض صادراتها من الغاز بنسبة 70% بسبب خلل فني
تركيا: إيران تخفض صادراتها من الغاز بنسبة 70% بسبب خلل فني
قالت شركة تشغيل الشبكة المملوكة للدولة في تركيا، اليوم السبت، إن إيران خفضت صادرات الغاز إلى ‏تركيا بنسبة 70%، بسبب خلل فني قبل ذروة الطلب في فصل الشتاء.‏ 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T16:48+0000
2023-01-07T16:48+0000
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وذكرت شركة "بوتاس" التركية الحكومية لخط الأنابيب في بيان لها، أن "كمية الغاز التي يتم ضخها إلى تركيا انخفضت من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب خلل في الشبكة الإيرانية.وأضافت أن السلطات التركية حثت إيران على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.وتابعت شركة "بوتاس" أن تركيا اتخذت احتياطات لمنع تعطل استخدام الغاز في جميع أنحاء البلاد خلال فصل الشتاء، وأنه يتم استخدام الغاز المخزن لتلبية الطلب.وفي شهر يناير/كانون الثاني 2022، كشف مسؤولون في قطاع الغاز في تركيا أن إيران أوقفت إمداد بلادهم بالغاز الطبيعي بسبب "عطل فني".ونقلت "رويترز" عن المسؤولين، أنه بعد وقف تدفق الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا، أصدرت السلطات التركية أمرًا إلى محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز لخفض الاستهلاك 40%.وأشار المسؤولون إلى أن السلطات طلبت من موزعي الغاز الطبيعي خفض الإمدادات إلى 60 في المئة للمستهلكين الكبار باستثناء المستخدمة في التدفئة.
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أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم
أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم

تركيا: إيران تخفض صادراتها من الغاز بنسبة 70% بسبب خلل فني

16:48 GMT 07.01.2023
© AFP 2022 / Atta Kenare عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران
 عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران
© AFP 2022 / Atta Kenare
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قالت شركة تشغيل الشبكة المملوكة للدولة في تركيا، اليوم السبت، إن إيران خفضت صادرات الغاز إلى ‏تركيا بنسبة 70%، بسبب خلل فني قبل ذروة الطلب في فصل الشتاء.‏
وذكرت شركة "بوتاس" التركية الحكومية لخط الأنابيب في بيان لها، أن "كمية الغاز التي يتم ضخها إلى تركيا انخفضت من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب خلل في الشبكة الإيرانية.
وأضافت أن السلطات التركية حثت إيران على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.
وتابعت شركة "بوتاس" أن تركيا اتخذت احتياطات لمنع تعطل استخدام الغاز في جميع أنحاء البلاد خلال فصل الشتاء، وأنه يتم استخدام الغاز المخزن لتلبية الطلب.
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وفي شهر يناير/كانون الثاني 2022، كشف مسؤولون في قطاع الغاز في تركيا أن إيران أوقفت إمداد بلادهم بالغاز الطبيعي بسبب "عطل فني".
ونقلت "رويترز" عن المسؤولين، أنه بعد وقف تدفق الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا، أصدرت السلطات التركية أمرًا إلى محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز لخفض الاستهلاك 40%.
وأشار المسؤولون إلى أن السلطات طلبت من موزعي الغاز الطبيعي خفض الإمدادات إلى 60 في المئة للمستهلكين الكبار باستثناء المستخدمة في التدفئة.
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