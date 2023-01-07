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https://sputnikarabic.ae/20230107/تركيا-تعتقل-عنصرين-من-داعش-بتهمة-التخطيط-لهجوم-إرهابي-في-رأس-السنة--1072023961.html
تركيا تعتقل عنصرين من "داعش" بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في رأس السنة
تركيا تعتقل عنصرين من "داعش" بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في رأس السنة
ألقت الشرطة التركية القبض على شخصين ينتميان لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم خلال ليلة رأس السنة في مدينة إسطنبول، حسبما ذكرت... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T15:57+0000
2023-01-07T15:57+0000
أخبار تركيا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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أنطاكيا - سبوتنيك. ووفقًا لشبكة "تي آر تي" التركية الرسمية، فإنه "تم إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي في إسطنبول ليلة رأس السنة".وأضافت أنه "حاول المشتبه بهما، وهما يحملان جنسية أوزبكستان وطاجيكستان، الهروب من الشرطة في منطقة باشاك شهير في مدينة إسطنبول قبل ساعات قليلة من رأس السنة".وأوضحت أن العنصرين الإرهابيين تلقيا تعليمات من تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان بشن هجوم باستخدام المتفجرات في إسطنبول.وتخوض أنقرة مواجهة مسلحة مع تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب منذ سنوات، حيث تقوم بشكل منتظم بعمليات تقول إنها لمكافحة الإرهاب داخل تركيا وفي البلدان المجاورة سوريا والعراق.ويواصل الجيش التركي قصفه المكثف بالدبابات والمدفعية الثقيلة لمواقع "قسد" ومنازل المدنيين في قرى بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الولايات-المتحدة-وتركيا-تفرضان-عقوبات-على-ممولين-لتنظيم-داعش-1071971175.html
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أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

تركيا تعتقل عنصرين من "داعش" بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في رأس السنة

15:57 GMT 07.01.2023
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sakis Mitrolidis
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ألقت الشرطة التركية القبض على شخصين ينتميان لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم خلال ليلة رأس السنة في مدينة إسطنبول، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية، اليوم السبت.
أنطاكيا - سبوتنيك. ووفقًا لشبكة "تي آر تي" التركية الرسمية، فإنه "تم إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي في إسطنبول ليلة رأس السنة".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
الولايات المتحدة وتركيا تفرضان عقوبات على ممولين لتنظيم "داعش"
5 يناير, 18:40 GMT
وأضافت أنه "حاول المشتبه بهما، وهما يحملان جنسية أوزبكستان وطاجيكستان، الهروب من الشرطة في منطقة باشاك شهير في مدينة إسطنبول قبل ساعات قليلة من رأس السنة".
وأوضحت أن العنصرين الإرهابيين تلقيا تعليمات من تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان بشن هجوم باستخدام المتفجرات في إسطنبول.
وتخوض أنقرة مواجهة مسلحة مع تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب منذ سنوات، حيث تقوم بشكل منتظم بعمليات تقول إنها لمكافحة الإرهاب داخل تركيا وفي البلدان المجاورة سوريا والعراق.
ويواصل الجيش التركي قصفه المكثف بالدبابات والمدفعية الثقيلة لمواقع "قسد" ومنازل المدنيين في قرى بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة.
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