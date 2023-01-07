https://sputnikarabic.ae/20230107/تصادم-بين-بايدن-ونتنياهو-صحيفة-عبرية-تكشف-عن-خلاف-أمريكي-إسرائيلي-جديد--1072025245.html
تصادم بين بايدن ونتنياهو… صحيفة عبرية تكشف عن خلاف أمريكي إسرائيلي جديد
تصادم بين بايدن ونتنياهو… صحيفة عبرية تكشف عن خلاف أمريكي إسرائيلي جديد
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن خلاف أمريكي إسرائيلي جديد يلوح في الأفق. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T16:34+0000
2023-01-07T16:34+0000
2023-01-07T16:34+0000
إسرائيل
أخبار الضفة
جو بايدن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0d/1071170035_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c2233b1d3806f8e086c7ba8065d144fe.jpg
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، بأن العقوبات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين ستكون حلقة مهمة في الخلافات الأمريكية الإسرائيلية أخيرا.وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في طريقهما إلى التصادم، وذلك على خلفية فرض حكومة نتنياهو، أمس الجمعة، عقوبات على الفلسطينيين.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) التي تدفعها السلطة رواتب شهرية لـ "ذوي الأسرى والشهداء"، وتخصيصها بدلا من ذلك لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.كما قررت الحكومة الإسرائيلية "حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي".وأشارت الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت" إلى أن زيارة إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إلى المسجد الأقصى يوم الثلاثاء الماضي، قد تسببت في موقف حرج بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو، كما أن قضية فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية قد زاد من الخلافات بين بايدن ونتنياهو.وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) فرض سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على قرار لجوئها إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، للحصول على رأي استشاري يتعلق بماهية "الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي" لن يكون ملزمًا لإسرائيل.وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصارا على القطاع.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0d/1071170035_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0a4f864e0bb5650e99621e4d4060d45f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار الضفة, جو بايدن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار الضفة, جو بايدن, العالم العربي
تصادم بين بايدن ونتنياهو… صحيفة عبرية تكشف عن خلاف أمريكي إسرائيلي جديد
تابعنا عبر
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن خلاف أمريكي إسرائيلي جديد يلوح في الأفق.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، بأن العقوبات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين ستكون حلقة مهمة في الخلافات الأمريكية الإسرائيلية أخيرا.
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في طريقهما إلى التصادم، وذلك على خلفية فرض حكومة نتنياهو، أمس الجمعة، عقوبات على الفلسطينيين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) التي تدفعها السلطة رواتب شهرية لـ "ذوي الأسرى والشهداء"، وتخصيصها بدلا من ذلك لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
كما قررت الحكومة الإسرائيلية "حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي".
وأشارت الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت" إلى أن زيارة إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إلى المسجد الأقصى يوم الثلاثاء الماضي، قد تسببت في موقف حرج بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو، كما أن قضية فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية قد زاد من الخلافات بين بايدن ونتنياهو.
وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) فرض سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية
، ردا على قرار لجوئها إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، للحصول على رأي استشاري يتعلق بماهية "الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي" لن يكون ملزمًا لإسرائيل.
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي
للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصارا على القطاع.