تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:51 GMT 07.01.2023
05:50 GMT 07.01.2023
05:49 GMT 07.01.2023
أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة قلقة من أن روسيا يمكن أن تستغل الهدنة لإعادة ترتيب قواتها وتعزيز هجومها القادم.
وقال برايس: "نحن قلقون من إمكانية استخدام موسكو للهدنة المحتملة في الصراع لإعادة تزويد وترتيب القوات ولتجهيز هجوم جديد".
ووفقاً للمسؤول، واشنطن لديها شكوك بما يخص إعلان روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.
05:48 GMT 07.01.2023
05:48 GMT 07.01.2023
أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، لاورا كوبر، أن الولايات المتحدة ستسلم لأول مرة أوكرانيا مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "بالادين" لتعزيز قابليتها على التنقل في ساحة القتال.
05:47 GMT 07.01.2023
قال عمدة مدينة غورليفكا، إيفان بريخودكو، إن امرأة أصيبت في قصف القوات الأوكرانية للمدينة الواقعة في منطقة دونيتسك.