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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230107/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1072004600.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T05:51+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:51 GMT 07.01.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
05:51 GMT 07.01.2023
مدينة ماكييفكا، رجال الإطفاء يحاولون إطفاء الحريق، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف ماكييفكا باستخدام صواريخ "هيمارس"
05:50 GMT
05:50 GMT 07.01.2023
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا 4000 صاروخ
05:09 GMT
05:49 GMT 07.01.2023
الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة من احتمال استغلال موسكو الهدنة لإعادة ترتيب قواتها
أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة قلقة من أن روسيا يمكن أن تستغل الهدنة لإعادة ترتيب قواتها وتعزيز هجومها القادم.
وقال برايس: "نحن قلقون من إمكانية استخدام موسكو للهدنة المحتملة في الصراع لإعادة تزويد وترتيب القوات ولتجهيز هجوم جديد".
ووفقاً للمسؤول، واشنطن لديها شكوك بما يخص إعلان روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.
05:48 GMT 07.01.2023
منظومة الدفاع الجوية إس-400 (تريومف) تصل سيفاستوبل، القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول
04:12 GMT
05:48 GMT 07.01.2023
البنتاغون: الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "بالادين"
أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، لاورا كوبر، أن الولايات المتحدة ستسلم لأول مرة أوكرانيا مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "بالادين" لتعزيز قابليتها على التنقل في ساحة القتال.
05:47 GMT 07.01.2023
إصابة مدني في غورليفكا بدونيتسك أثناء قصف القوات الأوكرانية
قال عمدة مدينة غورليفكا، إيفان بريخودكو، إن امرأة أصيبت في قصف القوات الأوكرانية للمدينة الواقعة في منطقة دونيتسك.
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Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:36 GMT
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