https://sputnikarabic.ae/20230107/تويتر-يتعرض-لعملية-اختراق-كبرى-يروح-ضحيتها-أكثر-من-200-مليون-مستخدم-1072016474.html
"تويتر" يتعرض لعملية اختراق كبرى يروح ضحيتها أكثر من 200 مليون مستخدم
"تويتر" يتعرض لعملية اختراق كبرى يروح ضحيتها أكثر من 200 مليون مستخدم
كشفت تقارير أنه تم تسريب أكثر من 200 مليون عنوان بريد إليكتروني على "تويتر" خلال الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان في منصة التغريدات... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T12:18+0000
2023-01-07T12:18+0000
2023-01-07T12:18+0000
مجتمع
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وبحسب ما ورد، فقد كشف المؤسس المشارك لشركة الأمن الإسرائيلية "هدسون روك"، آلان غال، عن التسريب، وانتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تنبيه الجمهور والمستخدمين.وكتب غال على منصة التوظيف الأمريكية "لينكد إن"، أن قاعدة البيانات التي تعرضت للاختراق، تحتوي على 235.000.000 سجل فريد لمستخدمي "تويتر" وعناوين بريدهم الإلكتروني، وستؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيد المستهدف والاستغناء عن المعلومات"، بحسب قوله.وأضاف أن "هذه واحدة من أهم التسريبات التي صادفتها".واكتشف آلان غال التسريب داخل منتدى قرصنة شهير على الإنترنت، لكنه لم يوفر معلومات عن اسمه، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.ولم تعلق شركة "تويتر" حتى الآن، على مزاعم الاختراق الأخير.ويعد هذا هو أحدث خرق للبيانات على موقع "تويتر"، بعدما أعلن في شهر أغسطس/ آب 2022 إن أحد المتسللين استغل خطأ في نظامه، وكان يحاول بيع البيانات الشخصية التي استحوذ عليها.وأشارت شركة "تويتر" إلى أنه تم اكتشاف الخطأ لأول مرة في يناير/ كانون الثاني 2022، ولكن تم إصلاحه سريعا، وأضافت أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن البيانات الشخصية تم اختراقها نتيجة للثغرة الأمنية.ورغم ذلك، فقد تم إخطار "تويتر" في يوليو / تموز 2022، بأن شخصا ما استغل الثغرة الأمنية، وكان يعرض بيع المعلومات الشخصية.وقالت منصة التغريدات في ذلك الوقت، إنها ستبلغ أصحاب الحسابات المتأثرين بالاختراق.
https://sputnikarabic.ae/20221225/هاكر-يزعم-حصوله-على-بيانات-400-مليون-مستخدم-على-تويتر-ويوجه-رسالة-إلى-ماسك-1071576019.html
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تويتر, منوعات
"تويتر" يتعرض لعملية اختراق كبرى يروح ضحيتها أكثر من 200 مليون مستخدم
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كشفت تقارير أنه تم تسريب أكثر من 200 مليون عنوان بريد إليكتروني على "تويتر" خلال الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان في منصة التغريدات الأمريكية.
وبحسب ما ورد، فقد كشف المؤسس المشارك لشركة الأمن الإسرائيلية "هدسون روك"، آلان غال، عن التسريب، وانتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تنبيه الجمهور والمستخدمين.
وكتب غال على منصة التوظيف الأمريكية "لينكد إن"، أن قاعدة البيانات التي تعرضت للاختراق، تحتوي على 235.000.000 سجل فريد لمستخدمي "تويتر" وعناوين بريدهم الإلكتروني، وستؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيد المستهدف والاستغناء عن المعلومات"، بحسب قوله.
وأضاف أن "هذه واحدة من أهم التسريبات التي صادفتها".
واكتشف آلان غال التسريب داخل منتدى قرصنة شهير على الإنترنت، لكنه لم يوفر معلومات عن اسمه، وفقا لصحيفة
"واشنطن بوست" الأمريكية.
ولم تعلق شركة "تويتر" حتى الآن، على مزاعم الاختراق الأخير.
25 ديسمبر 2022, 11:30 GMT
ويعد هذا هو أحدث خرق للبيانات على موقع "تويتر"، بعدما أعلن في شهر أغسطس/ آب 2022 إن أحد المتسللين استغل خطأ في نظامه، وكان يحاول بيع البيانات الشخصية التي استحوذ عليها.
وأشارت شركة "تويتر" إلى أنه تم اكتشاف الخطأ لأول مرة في يناير/ كانون الثاني 2022، ولكن تم إصلاحه سريعا، وأضافت أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن البيانات الشخصية تم اختراقها نتيجة للثغرة الأمنية.
ورغم ذلك، فقد تم إخطار "تويتر" في يوليو / تموز 2022، بأن شخصا ما استغل الثغرة الأمنية، وكان يعرض بيع المعلومات الشخصية.
وقالت منصة التغريدات في ذلك الوقت، إنها ستبلغ أصحاب الحسابات المتأثرين بالاختراق.