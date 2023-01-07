https://sputnikarabic.ae/20230107/جنون-العنف-الأمريكي-طفل-عمره-6-سنوات-يطلق-النار-على-معلمته-ويصيبها-بجروح-خطيرة-في-فرجينيا-1072023144.html

جنون العنف الأمريكي... طفل عمره 6 سنوات يطلق النار على معلمته ويصيبها بجروح خطيرة في فرجينيا

جنون العنف الأمريكي... طفل عمره 6 سنوات يطلق النار على معلمته ويصيبها بجروح خطيرة في فرجينيا

أعلنت السلطات الأمريكية أن طفلا في الصف الأول الابتدائي يبلغ من العمر 6 سنوات، أطلق النار على معلمته في المدرسة الواقعة في مدينة نيوبورت نيوز في ولاية فرجينيا،... 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T15:36+0000

2023-01-07T15:36+0000

2023-01-07T15:36+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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قال ستيف درو، رئيس قسم شرطة نيوبورت نيوز، في مؤتمر صحفي، إن الطفل أطلق النار على المعلمة بمسدس حوالي الساعة 2 ظهر أمس الجمعة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وأضاف رئيس الشرطة أنه تم إلقاء القبض على الطفل، فيما نقلت المعلمة وهي امراة في الثلاثينات من عمرها إلى مستشفى محلي.وأكد رئيس الشرطة أن إطلاق النار تم في مكان واحد فقط، وجمع الأدلة منه، وأنه خلال الحادث "لم يكن هناك موقف يتجول فيه شخص ما حول المدرسة ويطلق النار".وتابع أنه أثناء تحديد مكان مطلق النار البالغ من العمر 6 سنوات، تم نقل بقية التلامذة إلى الصالة الرياضية، حفاظًا على سلامتهم، وتحدث طاقم المدرسة معهم عما حدث، مضيفًا أن رد الشرطة كان "شبه فوري وسريع وفي غضون دقائق".قال مدير المدارس العامة في نيوبورت نيوز، الدكتور جورج باركر، في المؤتمر الصحفي: "إننا بحاجة إلى إبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي صغارنا".ولم تكشف السلطات بشكل فوري عن كيفية حصول الطفل على المسدس أو سبب إطلاق النار على معلمته.أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها فور إطلاق النار في مدرسة ريتشنيك الابتدائية في نيوبورت نيوز، الفوضى التي أعقبت الحادث، عندما اجتاح الضباط مبنى المدرسة، حيث بدا الأطفال خائفين ومرتبكين، ووقف الآباء بجانب شريط مسرح الجريمة وقام عشرات من الضباط بدوريات في المنطقة.قالت ترانيشا براون، التي يبلغ ابنها كارتر جاكسون 11 عاما، وهو تلميذ في الصف الخامس في ريتشنيك، في مقابلة إنها تلقت مكالمة مخيفة من ابنها بعد وقت قصير من إطلاق النار.قالت إن كارتر كان يحتمي على أرضية فصله مع أصدقائه بعد أن سمعوا إطلاق نار.وأضافت: "لقد صدمت عندما سمعت هؤلاء الأطفال يبكون ويصابون بالجنون. كل ما عرفوه هو أن هناك مطلق نار في المدرسة ولم يعرفوا مكان مطلق النار".

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