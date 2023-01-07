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https://sputnikarabic.ae/20230107/خبير-ألماني-الغرب-يحضر-كييف-لـ-عام-دموي-جديد-1072006908.html
خبير ألماني: الغرب يحضر كييف لـ "عام دموي" جديد
خبير ألماني: الغرب يحضر كييف لـ "عام دموي" جديد
وفقًا للخبير الألماني أولريش شبيك، فإن الدول الغربية تدعم بعناد السياسة الهجومية التي تنتهجها كييف. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:20+0000
2023-01-07T08:20+0000
أخبار أوكرانيا
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قال الخبير الألماني في مجال السياسة الخارجية أولريش شبيك ، معلقًا على الأنباء الخاصة بالحزمة القادمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إن الغرب يدعم هجوم كييف ولا يخطط لإجراء محادثات سلام في أي وقت قريب.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عنه قوله "وهذا يشير لموسكو بأننا لن ندخل قريبا في مسار مفاوضات السلام".تذكر أنه في عام 2022، قدمت ألمانيا وحدها مساعدة لأوكرانيا بمبلغ 12 مليار يورو. أصبحت الأرقام معروفة خلال محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتس وفلاديمير زيلينسكي.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

خبير ألماني: الغرب يحضر كييف لـ "عام دموي" جديد

08:20 GMT 07.01.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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وفقًا للخبير الألماني أولريش شبيك، فإن الدول الغربية تدعم بعناد السياسة الهجومية التي تنتهجها كييف.
قال الخبير الألماني في مجال السياسة الخارجية أولريش شبيك ، معلقًا على الأنباء الخاصة بالحزمة القادمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إن الغرب يدعم هجوم كييف ولا يخطط لإجراء محادثات سلام في أي وقت قريب.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عنه قوله "وهذا يشير لموسكو بأننا لن ندخل قريبا في مسار مفاوضات السلام".
تذكر أنه في عام 2022، قدمت ألمانيا وحدها مساعدة لأوكرانيا بمبلغ 12 مليار يورو. أصبحت الأرقام معروفة خلال محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتس وفلاديمير زيلينسكي.
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