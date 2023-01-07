https://sputnikarabic.ae/20230107/خبير-ألماني-الغرب-يحضر-كييف-لـ-عام-دموي-جديد-1072006908.html
خبير ألماني: الغرب يحضر كييف لـ "عام دموي" جديد
خبير ألماني: الغرب يحضر كييف لـ "عام دموي" جديد
وفقًا للخبير الألماني أولريش شبيك، فإن الدول الغربية تدعم بعناد السياسة الهجومية التي تنتهجها كييف. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:20+0000
2023-01-07T08:20+0000
2023-01-07T08:20+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7af525a06f98684035d89c035e56a04b.jpg
قال الخبير الألماني في مجال السياسة الخارجية أولريش شبيك ، معلقًا على الأنباء الخاصة بالحزمة القادمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إن الغرب يدعم هجوم كييف ولا يخطط لإجراء محادثات سلام في أي وقت قريب.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عنه قوله "وهذا يشير لموسكو بأننا لن ندخل قريبا في مسار مفاوضات السلام".تذكر أنه في عام 2022، قدمت ألمانيا وحدها مساعدة لأوكرانيا بمبلغ 12 مليار يورو. أصبحت الأرقام معروفة خلال محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتس وفلاديمير زيلينسكي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_310691705a77bcfe682ae3c757a0d3aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
خبير ألماني: الغرب يحضر كييف لـ "عام دموي" جديد
تابعنا عبر
وفقًا للخبير الألماني أولريش شبيك، فإن الدول الغربية تدعم بعناد السياسة الهجومية التي تنتهجها كييف.
قال الخبير الألماني في مجال السياسة الخارجية أولريش شبيك ، معلقًا على الأنباء الخاصة بالحزمة القادمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إن الغرب يدعم هجوم كييف
ولا يخطط لإجراء محادثات سلام في أي وقت قريب.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عنه قوله "وهذا يشير لموسكو بأننا لن ندخل قريبا في مسار مفاوضات السلام".
تذكر أنه في عام 2022، قدمت ألمانيا وحدها مساعدة لأوكرانيا بمبلغ 12 مليار يورو. أصبحت الأرقام معروفة خلال محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتس وفلاديمير زيلينسكي.