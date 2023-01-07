https://sputnikarabic.ae/20230107/دراسة-تبين-سبب-فشل-أهداف-العام-الجديد-1072019748.html

دراسة تبين سبب فشل "أهداف العام الجديد"

دراسة تبين سبب فشل "أهداف العام الجديد"

أظهر استطلاع حديث أن ما يقرب من 58% من سكان المملكة المتحدة يعتزمون اتخاذ قرارات مع مطلع العام الجديد، أي ما يقرب من 30 مليون بالغ، وأكثر من ربع هذه القرارات... 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T13:56+0000

2023-01-07T13:56+0000

2023-01-07T13:56+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/10/1054069049_0:0:2622:1475_1920x0_80_0_0_3223278ea15100b4fa5d0ebd75cfc163.jpg

وذكر موقع "ساينس أليرت" أن دراسة استقصائية أجريت على أكثر من 800 مليون نشاط أجراها تطبيق "سترافا"، الذي يتتبع التمارين البدنية للأشخاص، توقعت أن يتم التخلي عن معظم هذه القرارات بحلول 19 يناير/ كانون الثاني".وذكرت الدراسة أن "الأهداف الغامضة لا تزودنا بالتوجيه الكافي إذا كنا لا نعرف بالضبط إلى أين نحن ذاهبون، فمن الصعب معرفة المسار الذي يجب أن نسلكه".وأردفت الدراسة أن "سببا آخر لعدم تحقيق الأهداف هو أننا نشعر بانفصال عن أنفسنا في المستقبل فنحن منحازون نحو الحاضر، وهذا يعني أننا نجد صعوبة في تخيل نوع الصعوبات التي ستواجهها أنفسنا في المستقبل في محاولة تحقيق القرارات".الدماغ الكسولتشكل أدمغتنا اختصارات عقلية، كخلق العادات، وعندما يتم ربط هذه الاختصارات المعرفية في مكانها الصحيح ، تجد أدمغتنا أنه من الأسهل التصرف دون بذل الكثير من الجهد أو التحكم الواعي.وكلما طالت مدة استمرارنا في هذه العادات، زادت عمق الاختصارات المعرفية الكامنة وراءها.واعتبرت الدراسة أنه من الأسهل ببساطة اتباع هذه الاختصارات التي لا توفر قدرًا كبيرًا من الجهد أو عدم الراحة، ومع ذلك، يعتمد بعض الأشخاص على العادات أكثر من غيرهم، وقد يجدون صعوبة في كسرها.وكلما ركزنا على الهدف بدلاً من الخطوات الإضافية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، زاد احتمال أن نجد صعوبة في تغيير طريقة تفكيرنا وخلق العادات اللازمة لتحقيق ذلك.ولكن لتغيير مساراتنا العصبية بشكل فعال بعيدًا عن هذا التنشيط، نحتاج إلى إشراك عدة مناطق في الدماغ بما في ذلك قشرة الفص الجبهي التي تشارك في المهام المعرفية المعقدة للغاية.وكشفت الدراسة باستخدام التصوير العصبي أن تغيير سلوكنا يتضمن تواصلا متقاطعًا منسقًا بين العديد من مناطق الدماغ، بما في ذلك الاتصال السريع بين منطقتين محددتين داخل قشرة الفص الجبهي ومنطقة أخرى قريبة تسمى مجال العين الأمامية، وهي منطقة تشارك في التحكم في حركات العين والوعي البصري.ويتطلب تغيير العادات أن تكون مدركًا لأنماط السلوك التي تعلمناها على مر السنين ومعرفة مدى صعوبة تغييرها.ومن المفيد أيضًا تحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق مثل تخصيص ساعة إضافية أسبوعيًا لهوايتك المفضلة أو الامتناع عن تناول السكريات في المساء فقط، وربما استبدالها بشاي عشبي لطيف.

https://sputnikarabic.ae/20230106/في-دراسة-هي-الأكبر-من-نوعها-حتى-الآن-النساء-أكثر-تعاطفا-من-الرجال-1071987956.html

https://sputnikarabic.ae/20230107/دراسة-تكشف-أن-أصول-الثقوب-السوداء-الثنائية-قد-تكون-مخفية-في-لفاتها-1072016255.html

https://sputnikarabic.ae/20220807/دراسة-تكشف-عن-رغبة-لدى-البشر-لا-يمكن-التخلص-منها-ولا-تضمن-السعادة-لهم-1066105316.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم