https://sputnikarabic.ae/20230107/دراسة-تكشف-أن-أصول-الثقوب-السوداء-الثنائية-قد-تكون-مخفية-في-لفاتها-1072016255.html

دراسة تكشف أن أصول الثقوب السوداء الثنائية قد تكون مخفية في لفاتها

دراسة تكشف أن أصول الثقوب السوداء الثنائية قد تكون مخفية في لفاتها

استخدم فريق من الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، نماذج كمبيوتر مختلفة لفحص 69 ثقبا أسودا ثنائيا مؤكدًا للمساعدة في تحديد أصلهم. 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T12:26+0000

2023-01-07T12:26+0000

2023-01-07T12:26+0000

علوم

الثقب الأسود

أصل الحياة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104350/83/1043508376_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_7d40abeb94952631366a1f0ad13adec3.jpg

ووفقا لموقع "سيانس أليرت" العلمي، فإن الباحثين وجدوا أن نتائج بياناتهم قد تغيرت بناءً على تكوينات النموذج، كما يرغب الباحثون في فهم أفضل لكيفية حدوث ذلك ولماذا وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها للحصول على نتائج أكثر اتساقًا.مثل النجوم الثنائية، الثقوب السوداء الثنائية عبارة عن جسمين ضخمين يدوران حول بعضهما البعض، ولكل منهما القدرة على الاصطدام - أو الاندماج - معا، مع خاصية مشتركة أخرى وهي أن الثقوب السوداء تولد أحيانًا من انهيار النجوم الضخمة المحتضرة، والمعروفة أيضًا باسم سوبرنوفا.لكن كيفية نشأة الثقوب السوداء الثنائية لا تزال لغزا، حيث توجد فرضيتان حاليتان تتعلقان بتكوينهما: "التطور الثنائي للمجال" و "التجميع الديناميكي".يتضمن التطور الثنائي الميداني عندما ينفجر زوج من النجوم الثنائية، مما يؤدي إلى وجود ثقبين أسودين في مكانهما، يستمران في الدوران حول بعضهما البعض كما كان من قبل.نظرًا لأنهم كانوا في البداية يدورون حول بعضهم البعض كنجوم ثنائية، فمن المعتقد أنه يجب محاذاة دورانهم وميلهم أيضًا.يفترض العلماء أيضًا أن السبينات المتوافقة تشير إلى أنها نشأت من قرص مجري، نظرًا لبيئتها الهادئة نسبيًا.ويتضمن التجميع الديناميكي عندما يتم جمع ثقبين أسودين فرديين، كل منهما بميله ودورانه الفريدين، في النهاية بواسطة عمليات فيزيائية فلكية متطرفة، لتشكيل نظام الثقب الأسود الثنائي الخاص بهما.يُفترض حاليًا أن هذا الاقتران سيحدث على الأرجح في بيئة كثيفة مثل الكتلة الكروية، حيث يمكن لآلاف النجوم القريبة من بعضها البعض أن تجبر ثقبين أسودين معًا.السؤال الحقيقي هو: ما هو جزء الثقوب السوداء الثنائية الذي ينشأ من كل طريقة على حدة؟ يعتقد علماء الفلك أن هذه الإجابة تكمن في البيانات، وتحديداً قياسات دوران الثقب الأسود.التحقق من المصدرباستخدام 69 ثقبا أسودا مؤكدا، حدد علماء الفلك أن هذه الأجسام الضخمة يمكن أن تنشأ من العناقيد الكروية والأقراص المجرية.قال بيسكوفينو "لكننا أردنا أن نعرف، هل لدينا بيانات كافية لعمل هذا التمييز؟ واتضح أن الأمور فوضوية وغير مؤكدة، وهي أصعب مما تبدو."بالنسبة للدراسة، قام الباحثون باستمرار بتعديل سلسلة من نماذج الكمبيوتر للتأكد مما إذا كانت نتائجهم تتفق مع توقعات كل نموذج.تم تكوين أحد هذه النماذج بحيث يفترض أن جزءًا بسيطًا فقط من الثقوب السوداء الثنائية قد تم إنتاجه باستخدام لفات محاذاة ، حيث يحتوي الباقي على يدور عشوائية. تم تكوين نموذج آخر للتنبؤ بتباين متوسط اتجاه الدوران.في النهاية، أشارت النتائج التي توصلوا إليها إلى أن النتائج تتغير باستمرار وفقًا للنماذج المعدلة.بشكل أساسي، تم تغيير النتائج باستمرار بناءً على تعديلات النموذج ، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لبيانات أكثر من 69 ثقبًا أسودًا ثنائيًا مؤكدًا للحصول على نتائج أكثر اتساقًا.قال سالفاتور فيتالي، وهو أستاذ مشارك في الفيزياء، وعضو في معهد كافلي للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمؤلف الرئيسي للدراسة "قياسات الدوران التي لدينا الآن غير مؤكدة للغاية، ولكن بينما نبني الكثير منها، يمكننا الحصول على معلومات أفضل. ثم يمكننا القول، بغض النظر عن تفاصيل نموذجي، فإن البيانات تخبرني دائمًا بنفس القصة - قصة يمكننا تصديقها بعد ذلك."ولكن ما مقدار البيانات التي سيحتاجها علماء الفلك؟ يقدر Vitaleأن شبكة LIGO ستكون قادرة على اكتشاف ثقب أسود ثنائي جديد كل بضعة أيام، بمجرد عودة الشبكة إلى الخدمة في أوائل عام 2023.

https://sputnikarabic.ae/20221022/علماء-يتوقعون-ماذا-سترى-إذا-سقطت-عن-غير-قصد-في-ثقب-أسود-1069339324.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الثقب الأسود, أصل الحياة