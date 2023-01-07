https://sputnikarabic.ae/20230107/دراسة-تكشف-عن-خطر-داهم-يواجه-الأنهار-الجليدية-1072007739.html
دراسة تكشف عن خطر داهم يواجه الأنهار الجليدية
دراسة تكشف عن خطر داهم يواجه الأنهار الجليدية
كشفت دراسة حديثة عن خطر داهم يواجه الأنهار الجليدية في مختلف أنحاء العالم بسبب تبعات التغير المناخي الذي يعاني منه كوكبنا على مدار السنوات الماضية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T09:00+0000
2023-01-07T09:00+0000
2023-01-07T09:00+0000
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ونشرت مجلة "ساينس" دراسة تفيد بأن نصف الأنهر الجليدية في العالم وخاصة الصغرى منها، تواجه خطر الزوال بحلول نهاية القرن الحالي بسبب ظاهرة تغير المناخ.وتناولت الدراسة توقعات دقيقة بشأن مستقبل 215 ألف نهر جليدي حول العالم، حيث تقول المشاركة في إعداد الدراسة ريجين هوك: "تحمل دراستنا بصيص أمل ورسالة إيجابية، إذ أنها تؤكد قدرة البشر على إحداث فرق واتخاذ تدابير في شأن حل هذه المسألة".وطرحت الدراسة عدة سيناريوهات محتملة للتأثير المباشر الذي يحدثه الاحترار المناخي على الأنهر الجليدية.وأوضحت الدراسة أنه في حال اقتصار ارتفاع درجة حرارة الأرض على 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فسيزول 49% من الأنهر الجليدية في العالم بحلول 2100، لتمثل بذلك الخسارة نحو 26% من مجموع الكتلة الجليدية، فيما سيرتفع منسوب المياه بمقدار 9 سنتيمترات.وتابعت الدراسة أنه في حال سجل الاحترار المناخي 4 درجات مئوية، فسيكون ذلك أسوأ سيناريو محتمل، ستزول 83% من الأنهار الجليدية، أي ما يشكل 41% من مجموع الكتلة الجليدية في العالم، فيما سيرتفع مستوى مياه البحار إلى 15 سنتيمترا.وأوضحت هوك أنه على الرغم من 9 و15 سنتيمترا قد لا يبدوان رقمين كبيرين، إلا أن الأمر مدعاة لقلق كبير، لأن مستوى البحار كلما ارتفع يتسبب بفيضانات كبيرة خلال العواصف، ما يعني مزيدا من الأضرار.يذكر أن العالم في الوقت الحالي يتجه نحو تسجيل 2,7 درجة مئوية للاحترار العالمي، الأمر الذي سيتسبب في زوال المساحات الجليدية بصورة شبه كاملة في وسط أوروبا، وغرب كندا والولايات المتحدة، ونيوزيلندا.
https://sputnikarabic.ae/20230104/بسبب-التغير-المناخي-دول-أوروبية-تعيش-أجواء-صيفية-في-فصل-الصقيع-1071929790.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, علوم
دراسة تكشف عن خطر داهم يواجه الأنهار الجليدية
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كشفت دراسة حديثة عن خطر داهم يواجه الأنهار الجليدية في مختلف أنحاء العالم بسبب تبعات التغير المناخي الذي يعاني منه كوكبنا على مدار السنوات الماضية.
ونشرت مجلة
"ساينس" دراسة تفيد بأن نصف الأنهر الجليدية في العالم وخاصة الصغرى منها، تواجه خطر الزوال بحلول نهاية القرن الحالي بسبب ظاهرة تغير المناخ.
وتناولت الدراسة توقعات دقيقة بشأن مستقبل 215 ألف نهر جليدي حول العالم، حيث تقول المشاركة في إعداد الدراسة ريجين هوك: "تحمل دراستنا بصيص أمل ورسالة إيجابية، إذ أنها تؤكد قدرة البشر على إحداث فرق واتخاذ تدابير في شأن حل هذه المسألة".
وطرحت الدراسة عدة سيناريوهات محتملة للتأثير المباشر الذي يحدثه الاحترار المناخي على الأنهر الجليدية.
وأوضحت الدراسة أنه في حال اقتصار ارتفاع درجة حرارة الأرض
على 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فسيزول 49% من الأنهر الجليدية في العالم بحلول 2100، لتمثل بذلك الخسارة نحو 26% من مجموع الكتلة الجليدية، فيما سيرتفع منسوب المياه بمقدار 9 سنتيمترات.
وتابعت الدراسة أنه في حال سجل الاحترار المناخي 4 درجات مئوية، فسيكون ذلك أسوأ سيناريو محتمل، ستزول 83% من الأنهار الجليدية، أي ما يشكل 41% من مجموع الكتلة الجليدية في العالم، فيما سيرتفع مستوى مياه البحار إلى 15 سنتيمترا.
وأوضحت هوك أنه على الرغم من 9 و15 سنتيمترا قد لا يبدوان رقمين كبيرين، إلا أن الأمر مدعاة لقلق كبير، لأن مستوى البحار كلما ارتفع يتسبب بفيضانات كبيرة خلال العواصف، ما يعني مزيدا من الأضرار.
يذكر أن العالم في الوقت الحالي يتجه نحو تسجيل 2,7 درجة مئوية للاحترار العالمي، الأمر الذي سيتسبب في زوال المساحات الجليدية بصورة شبه كاملة في وسط أوروبا، وغرب كندا والولايات المتحدة، ونيوزيلندا.