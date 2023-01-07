https://sputnikarabic.ae/20230107/رئيس-النواب-الأمريكي-الجديد-أولوياتي-هي-خفض-الأسعار-وتمكين-العائلات-الأمريكية-من-الاستمتاع-بالحياة-1072005759.html
رئيس النواب الأمريكي الجديد: أولوياتي هي خفض الأسعار وتمكين العائلات الأمريكية من الاستمتاع بالحياة
رئيس النواب الأمريكي الجديد: أولوياتي هي خفض الأسعار وتمكين العائلات الأمريكية من الاستمتاع بالحياة
أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد كيفن مكارثي أن أولويات عمله تنحصر في خفض الأسعار وجعل العائلات الأمريكية أكثر سعادة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T07:21+0000
2023-01-07T07:21+0000
2023-01-07T07:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. ووفق تصريحاته، اليوم السبت، في جلسة مجلس النواب الأمريكي التي شهدت انتخابه رئيسا للمجلس، أوضح مكارثي التزامه بوقف تزايد الدين القومي.وقال: "لا يوجد شيء أكثر أهمية من تمكين العائلات الأمريكية من العيش والاستمتاع بالحياة التي تستحقها، ولهذا السبب نلتزم بوقف الإنفاق المسرف في واشنطن، وخفض أسعار البقالة، والغاز، والسيارات، والإسكان، ووقف ارتفاع الدين الوطني".وكان مكارثي قد حصل على 216 صوتًا فاز من خلالها برئاسة مجلس النواب بعد 15 جولة من التصويت هذا الأسبوع لحشد أغلبية الجمهوريين بعد منتصف ليل السبت بقليل بتوقيت الولايات المتحدة.وعلى مدار 4 أيام أخفق النائب الجمهوري في الفوز برئاسة المجلس رغم الأغلبية الضئيلة لحزبه في مجلس النواب، ما عكس حجم الانقسام في المعسكر الذي يستعد لخوض السباق الرئاسي في 2024 دون مرشح واضح مجمع عليه.ويعد منصب رئيس مجلس النواب جوهري لعمل الغرفة التشريعية إذ لا يمكن للكونغرس أن يحدد قواعد أو ينظر تشريعات بدون رئيسه، ولا أن يحلف الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.طالع أيضا: بعد إخفاقه التاريخي... الجمهوري مكارثي يقدم تنازلات للفوز برئاسة "النواب الأمريكي"
https://sputnikarabic.ae/20230107/مجلس-النواب-الأمريكي-ينتخب-الجمهوري-كيفن-مكارثي-رئيسا-له-وبايدن-يهنئه-1072004972.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس النواب الأمريكي الجديد: أولوياتي هي خفض الأسعار وتمكين العائلات الأمريكية من الاستمتاع بالحياة
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أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد كيفن مكارثي أن أولويات عمله تنحصر في خفض الأسعار وجعل العائلات الأمريكية أكثر سعادة.
واشنطن- سبوتنيك. ووفق تصريحاته، اليوم السبت، في جلسة مجلس النواب الأمريكي التي شهدت انتخابه رئيسا للمجلس
، أوضح مكارثي التزامه بوقف تزايد الدين القومي.
وقال: "لا يوجد شيء أكثر أهمية من تمكين العائلات الأمريكية من العيش والاستمتاع بالحياة التي تستحقها، ولهذا السبب نلتزم بوقف الإنفاق المسرف في واشنطن، وخفض أسعار البقالة، والغاز، والسيارات، والإسكان، ووقف ارتفاع الدين الوطني".
وكان مكارثي قد حصل على 216 صوتًا فاز من خلالها برئاسة مجلس النواب بعد 15 جولة من التصويت هذا الأسبوع لحشد أغلبية الجمهوريين بعد منتصف ليل السبت بقليل بتوقيت الولايات المتحدة.
وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، مكارثي، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وقال
في بيان نشره البيت الأبيض: "جيل [قرينته] وأنا نهنئ كيفن مكارثي على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب... كما قلت بعد انتخابات التجديد النصفي، أنا مستعد للعمل مع الجمهوريين كلما أمكنني ذلك".
وعلى مدار 4 أيام أخفق النائب الجمهوري في الفوز برئاسة المجلس رغم الأغلبية الضئيلة لحزبه في مجلس النواب، ما عكس حجم الانقسام في المعسكر الذي يستعد لخوض السباق الرئاسي في 2024 دون مرشح واضح مجمع عليه.
وتعد هذه المرة هي الأولى خلال عقد من الزمن التي يتطلب التصويت فيها على اختيار رئيس للمجلس، اقتراعات عدة.
ويعد منصب رئيس مجلس النواب جوهري لعمل الغرفة التشريعية إذ لا يمكن للكونغرس أن يحدد قواعد أو ينظر تشريعات بدون رئيسه، ولا أن يحلف الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.