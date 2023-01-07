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https://sputnikarabic.ae/20230107/زاخاروفا-تصف-تعليق-زيلينسكي-جنسية-13-كاهنا-من-الكنيسة-الأرثوذكسية-بخطوة-شيطانية-1072026168.html
زاخاروفا تصف تعليق زيلينسكي جنسية 13 كاهنا من الكنيسة الأرثوذكسية بخطوة "شيطانية"
زاخاروفا تصف تعليق زيلينسكي جنسية 13 كاهنا من الكنيسة الأرثوذكسية بخطوة "شيطانية"
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تعليق جنسية 13 كاهنًا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بأنه... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T17:12+0000
2023-01-07T17:12+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
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وكتبت زاخاروفا في منشور عبر حسابها على موقع "تلغرام"، اليوم السبت: "الشيطانية كما هي".وذكرت النسخة الأوكرانية Lb.ua، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بموجب مرسومه الصادر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، قام بتعليق جنسية 13 كاهنًا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
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روسيا, ماريا زاخاروفا
روسيا, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا تصف تعليق زيلينسكي جنسية 13 كاهنا من الكنيسة الأرثوذكسية بخطوة "شيطانية"

17:12 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Nina Zotina
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تعليق جنسية 13 كاهنًا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بأنه تجسيد لـعقيدة "الشيطانية".
وكتبت زاخاروفا في منشور عبر حسابها على موقع "تلغرام"، اليوم السبت: "الشيطانية كما هي".
وذكرت النسخة الأوكرانية Lb.ua، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بموجب مرسومه الصادر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، قام بتعليق جنسية 13 كاهنًا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
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