https://sputnikarabic.ae/20230107/زلزال-بقوة-53-درجة-يضرب-شمال-المغرب-1072015651.html
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال المغرب
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال المغرب
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، إقليم الحسيمة شمال المغرب. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T12:09+0000
2023-01-07T12:09+0000
2023-01-07T12:19+0000
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ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن "الزلزال وقع في الساعة الـ 9 و12 دقيقة و29 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي".وبحسب المعهد، فإن "الزلزال سُجل على عمق 21 كيلومترا، وحدث عند التقاء خط العرض 34.996 درجة شمالا، وخط الطول 3.817 درجة غربا".ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن وقوع خسائر.
https://sputnikarabic.ae/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال المغرب
12:09 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 07.01.2023) تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، إقليم الحسيمة شمال المغرب.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن "الزلزال وقع في الساعة الـ 9 و12 دقيقة و29 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي".
وبحسب المعهد، فإن "الزلزال سُجل على عمق 21 كيلومترا، وحدث عند التقاء خط العرض 34.996 درجة شمالا، وخط الطول 3.817 درجة غربا".
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن وقوع خسائر.