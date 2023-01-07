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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال المغرب
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال المغرب
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، إقليم الحسيمة شمال المغرب. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T12:09+0000
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ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن "الزلزال وقع في الساعة الـ 9 و12 دقيقة و29 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي".وبحسب المعهد، فإن "الزلزال سُجل على عمق 21 كيلومترا، وحدث عند التقاء خط العرض 34.996 درجة شمالا، وخط الطول 3.817 درجة غربا".ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن وقوع خسائر.
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال المغرب

12:09 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 07.01.2023)
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AP Photo
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، إقليم الحسيمة شمال المغرب.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن "الزلزال وقع في الساعة الـ 9 و12 دقيقة و29 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي".
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وبحسب المعهد، فإن "الزلزال سُجل على عمق 21 كيلومترا، وحدث عند التقاء خط العرض 34.996 درجة شمالا، وخط الطول 3.817 درجة غربا".
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن وقوع خسائر.
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