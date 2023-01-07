https://sputnikarabic.ae/20230107/زيارة-بلينكن-إلى-الصين-مخططة-في-الأسابيع-القادمة-بالرغم-عن-قيود-كوفيد-19-1072003699.html
زيارة بلينكن إلى الصين مخططة في الأسابيع القادمة بالرغم عن قيود كوفيد-19
زيارة بلينكن إلى الصين مخططة في الأسابيع القادمة بالرغم عن قيود كوفيد-19
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين مخططة في الأسابيع القادمة بالرغم عن... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T03:45+0000
2023-01-07T03:45+0000
2023-01-07T03:46+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال برايس: "نتقدم إلى الأمام في تخطيط زيارة وزير الخارجية إلى بكين في الأسابيع القادمة".وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تولي اهتماماً خاصاً للحالة الوبائية في الصين، لكنها ما زالت تخطط زيارة بلينكن.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
زيارة بلينكن إلى الصين مخططة في الأسابيع القادمة بالرغم عن قيود كوفيد-19
03:45 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 03:46 GMT 07.01.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين مخططة في الأسابيع القادمة بالرغم عن القيود الوبائية في الصين.
واشنطن – سبوتنيك
. وقال برايس: "نتقدم إلى الأمام في تخطيط زيارة وزير الخارجية إلى بكين في الأسابيع القادمة".
وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تولي اهتماماً خاصاً للحالة الوبائية في الصين، لكنها ما زالت تخطط زيارة بلينكن.