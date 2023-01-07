عربي
https://sputnikarabic.ae/20230107/زيارة-بلينكن-إلى-الصين-مخططة-في-الأسابيع-القادمة-بالرغم-عن-قيود-كوفيد-19-1072003699.html
زيارة بلينكن إلى الصين مخططة في الأسابيع القادمة بالرغم عن قيود كوفيد-19
زيارة بلينكن إلى الصين مخططة في الأسابيع القادمة بالرغم عن قيود كوفيد-19
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين مخططة في الأسابيع القادمة بالرغم عن... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T03:45+0000
2023-01-07T03:46+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070160387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7ec53bf282964dea87c44a9040a4707.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وقال برايس: "نتقدم إلى الأمام في تخطيط زيارة وزير الخارجية إلى بكين في الأسابيع القادمة".وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تولي اهتماماً خاصاً للحالة الوبائية في الصين، لكنها ما زالت تخطط زيارة بلينكن.
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070160387_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9227ba4332489863c92c936532e3b1dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

زيارة بلينكن إلى الصين مخططة في الأسابيع القادمة بالرغم عن قيود كوفيد-19

03:45 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 03:46 GMT 07.01.2023)
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / SAUL LOEB
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين مخططة في الأسابيع القادمة بالرغم عن القيود الوبائية في الصين.
واشنطن – سبوتنيك. وقال برايس: "نتقدم إلى الأمام في تخطيط زيارة وزير الخارجية إلى بكين في الأسابيع القادمة".
وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تولي اهتماماً خاصاً للحالة الوبائية في الصين، لكنها ما زالت تخطط زيارة بلينكن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала