https://sputnikarabic.ae/20230107/زيلينسكي-المساعدات-الأمريكية-حيوية-بالنسبة-لأوكرانيا-1072007008.html
زيلينسكي: المساعدات الأمريكية حيوية بالنسبة لأوكرانيا
زيلينسكي: المساعدات الأمريكية حيوية بالنسبة لأوكرانيا
هنأ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي على انتخابه رئيساً لمجلس النواب ووصف مساعدة واشنطن حيوية لأوكرانيا. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:32+0000
2023-01-07T08:32+0000
2023-01-07T08:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
فلاديمير زيلينسكي
مساعدات
واشنطن
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وقال زيلينسكي في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت "مع انتخاب رئيس مجلس النواب، كان الدعم الأمريكي في جميع المجالات حيويا للنجاح في ساحة المعركة. نحن نعتمد على دعمكم المتواصل ومساعدتكم المستمرة من الولايات المتحدة، الأمر الذي سيقرّب فوزنا المشترك".هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أمس الجمعة، إن أمريكا ستقدم 3 مليارات دولار إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا.وقالت جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "ستظهر أمريكا التزامنا الدائم المستمر بقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، بالإعلان عن أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا".وتابعت أنه "من المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات مركبات "برادلي" القتالية للمشاة، ومدافع "هاوتزر" الذاتية الدفع، والمركبات الخفيفة المقاومة للألغام، وناقلات جنود، وصواريخ دفاع جوي".كما لفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة، تشمل 682 مليون دولار للشركاء الإقليميين والحلفاء على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" و225 مليون دولار للتحديث العسكري لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230106/البيت-الأبيض-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-3-مليارات-دولار-1071997237.html
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العالم, فلاديمير زيلينسكي, مساعدات, واشنطن
العالم, فلاديمير زيلينسكي, مساعدات, واشنطن
زيلينسكي: المساعدات الأمريكية حيوية بالنسبة لأوكرانيا
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هنأ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي على انتخابه رئيساً لمجلس النواب ووصف مساعدة واشنطن حيوية لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت "مع انتخاب رئيس مجلس النواب، كان الدعم الأمريكي في جميع المجالات حيويا للنجاح في ساحة المعركة. نحن نعتمد على دعمكم المتواصل ومساعدتكم المستمرة من الولايات المتحدة، الأمر الذي سيقرّب فوزنا المشترك".
هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أمس الجمعة، إن أمريكا ستقدم 3 مليارات دولار إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا.
وقالت جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "ستظهر أمريكا التزامنا الدائم المستمر بقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، بالإعلان عن أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا".
وتابعت أنه "من المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات مركبات "برادلي" القتالية للمشاة، ومدافع "هاوتزر" الذاتية الدفع، والمركبات الخفيفة المقاومة للألغام، وناقلات جنود، وصواريخ دفاع جوي".
من ناحيته، أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إلى أنه "لا يوجد تاريخ حتى الآن بشأن موعد وصول مركبات "برادلي" إلى أوكرانيا"، ولكنه أضاف أن "الأوكرانيين لن يستغرقوا الكثير من الوقت لتعلم كيفية استخدامها".
كما لفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة، تشمل 682 مليون دولار للشركاء الإقليميين والحلفاء على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" و225 مليون دولار للتحديث العسكري لأوكرانيا.