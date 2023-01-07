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https://sputnikarabic.ae/20230107/سفير-أوكرانيا-لدى-بريطانيا-يتحدث-عن-خسائر-هائلة-وغير-مفهومة-في-الأفراد-1072017812.html
سفير أوكرانيا لدى بريطانيا يتحدث عن خسائر "هائلة وغير مفهومة" في الأفراد
سفير أوكرانيا لدى بريطانيا يتحدث عن خسائر "هائلة وغير مفهومة" في الأفراد
قال السفير الأوكراني في لندن فاديم بريستايكو، في مقابلة مع "نيوزويك"، إن السلطات الأوكرانية لا تعلن عن الخسائر، لكنها "هائلة" و"غير مفهومة". 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T13:10+0000
2023-01-07T13:10+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال السفير: "نحن نفقد الناس يمينا ويسارا. لا نعلن عن عدد المفقودين عسكريين أو مدنيين، لكن يمكنك أن تتخيل أن الأعداد ضخمة وغير قابلة للفهم".وأضاف أن القتال في أوكرانيا منح الغرب فرصة فريدة.وقال بريستايكو: "لا توجد دول كثيرة في العالم تسمح لنفسها بالتضحية بالعديد من الأرواح والأراضي وعقود من التنمية من أجل هزيمة عدو لدود".وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط. وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو ضخ أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لنظام كييف. من جانبها، صرحت موسكو مرارا وتكرارا أن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وأن نقل الأسلحة يصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

سفير أوكرانيا لدى بريطانيا يتحدث عن خسائر "هائلة وغير مفهومة" في الأفراد

13:10 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال السفير الأوكراني في لندن فاديم بريستايكو، في مقابلة مع "نيوزويك"، إن السلطات الأوكرانية لا تعلن عن الخسائر، لكنها "هائلة" و"غير مفهومة".
وقال السفير: "نحن نفقد الناس يمينا ويسارا. لا نعلن عن عدد المفقودين عسكريين أو مدنيين، لكن يمكنك أن تتخيل أن الأعداد ضخمة وغير قابلة للفهم".
وأضاف أن القتال في أوكرانيا منح الغرب فرصة فريدة.
وقال بريستايكو: "لا توجد دول كثيرة في العالم تسمح لنفسها بالتضحية بالعديد من الأرواح والأراضي وعقود من التنمية من أجل هزيمة عدو لدود".
وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط. وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو ضخ أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لنظام كييف. من جانبها، صرحت موسكو مرارا وتكرارا أن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وأن نقل الأسلحة يصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
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