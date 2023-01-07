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https://sputnikarabic.ae/20230107/سلطات-لوغانسك-القوات-الأوكرانية-ستنسحب-من-سوليدار-قريبا-1072016931.html
سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية ستنسحب من سوليدار قريبا
سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية ستنسحب من سوليدار قريبا
نقل العقيد في شرطة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية فيتالي كيسيليوف، نقلاً عن مصادر في صفوف قوات كييف، أن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالانسحاب من سوليدار التي... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T12:34+0000
2023-01-07T12:34+0000
روسيا
رصد عسكري
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وأعرب كيسيليوف في قناته على "تليغرام" عن رأيه بأن "العدو سيغادر سوليدار والقرى المجاورة في المستقبل القريب".وأكد مصدر في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في 30 ديسمبر/ كانون الأول، أن كييف أرسلت مقاتلين أجانب إلى مدن منطقة باخموت، وذلك من أجل محاولة منع تقدم القوات الروسية.وحسب تصريحات لـ"سبوتنيك"، أوضح أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن مفارز إضافية من المقاتلين الأجانب دفعت بهم أوكرانيا إلى مناطق مدن باخموت، المعروفة أيضًا باسم أرتيوموفسك، وسوليدار لاحتواء تقدم القوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الطيران-الروسي-يوجه-ضربة-قوية-لمواقع-القوات-الأوكرانية-في-لوغانسك-1071962338.html
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روسيا, رصد عسكري, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, رصد عسكري, جمهورية لوغانسك الشعبية

سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية ستنسحب من سوليدار قريبا

12:34 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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نقل العقيد في شرطة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية فيتالي كيسيليوف، نقلاً عن مصادر في صفوف قوات كييف، أن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالانسحاب من سوليدار التي يحتدم القتال فيها.
وأعرب كيسيليوف في قناته على "تليغرام" عن رأيه بأن "العدو سيغادر سوليدار والقرى المجاورة في المستقبل القريب".
وقال كيسيليوف إن "مصادر العدو تؤكد أن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت أمرا بالانسحاب".
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وأكد مصدر في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في 30 ديسمبر/ كانون الأول، أن كييف أرسلت مقاتلين أجانب إلى مدن منطقة باخموت، وذلك من أجل محاولة منع تقدم القوات الروسية.
وحسب تصريحات لـ"سبوتنيك"، أوضح أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن مفارز إضافية من المقاتلين الأجانب دفعت بهم أوكرانيا إلى مناطق مدن باخموت، المعروفة أيضًا باسم أرتيوموفسك، وسوليدار لاحتواء تقدم القوات الروسية.
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