https://sputnikarabic.ae/20230107/سماع-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-خاركيف-بأوكرانيا-1072032586.html
سماع دوي انفجارات في مقاطعة خاركيف بأوكرانيا
سماع دوي انفجارات في مقاطعة خاركيف بأوكرانيا
أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، اليوم الأحد، سماع دوي انفجارين في مدينة ميريفا الواقعة داخل المقاطعة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T22:31+0000
2023-01-07T22:31+0000
2023-01-07T22:56+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سينيغوبوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم رصد سقوط صاروخين معاديين في ميريفا".وبحسب وكالة الأنباء المستقلة الأوكرانية، فإن دوي أربع انفجارات سُمعت في خاركيف، بالإضافة إلى سلسلة من الانفجارات في كراماتورسك، بالجزء الخاضع لسيطرة كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية.يُذكر أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملاً إرهابياً، استهدف جسر القرم.
https://sputnikarabic.ae/20230107/بعد-طلب-أوكرانيا-الأسلحةالألمان-يتحدثون-عن-الحرب-النووية-1072017475.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سماع دوي انفجارات في مقاطعة خاركيف بأوكرانيا
22:31 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 22:56 GMT 07.01.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، اليوم الأحد، سماع دوي انفجارين في مدينة ميريفا الواقعة داخل المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سينيغوبوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم رصد سقوط صاروخين معاديين في ميريفا".
وبحسب وكالة الأنباء المستقلة الأوكرانية، فإن دوي أربع انفجارات سُمعت في خاركيف، بالإضافة إلى سلسلة من الانفجارات في كراماتورسك، بالجزء الخاضع لسيطرة كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
يُذكر أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى
، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملاً إرهابياً، استهدف جسر القرم.