https://sputnikarabic.ae/20230107/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-قرار-واحد-لبوتين-أفسد-مخططات-الغرب-1072011975.html
ضابط مخابرات أمريكي سابق: قرار واحد لبوتين أفسد مخططات الغرب
ضابط مخابرات أمريكي سابق: قرار واحد لبوتين أفسد مخططات الغرب
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر في مقابلة مع الطبعة الصينية من جلوبال تايمز إن روسيا استبقت خطط كييف للاستيلاء على دونباس وتجرأت على الوقوف في... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T10:53+0000
2023-01-07T10:53+0000
2023-01-07T10:53+0000
العالم
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069307924_0:172:2979:1848_1920x0_80_0_0_c07210799b67f75c88e58a9247a2710c.jpg
وقال ريتر "لم يعد بالإمكان تسمية حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بمشاغبين لا يجرؤ أحد على مقاومتهم. لقد تجرأت روسيا وأبلغت الغرب بأن هناك حدودا لصبرها. وقد أظهرت أنها تستطيع بذل جهود كبيرة في الرد على غير المسؤول أفعال الدول الغربية".وأشار ريتر إلى أن قرار فلاديمير بوتين بإجراء عملية عسكرية خاصة صدم الدول الغربية، حيث لم يأخذ أي منها روسيا على محمل الجد.وأضاف ريتر: "نحن نعلم الآن أنه لا أوكرانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا أخذت اتفاقيات مينسك على محمل الجد. لقد استخدموا البروتوكولات كغطاء لإنشاء جيش حلف شمال الأطلسي قادر على حل مشكلة دونباس عسكريا. لكن روسيا أحبطت خططهم، بينما لم يعتقد الغرب أن روسيا ستقرر القيام بعملية عسكرية".ووفقا له، فإن التحالف بقيادة واشنطن كان واثقا من عجز موسكو عن مقاومة الغرب الجماعي.
https://sputnikarabic.ae/20230105/بوتين-يأمر-بوقف-إطلاق-النار-على-طول-خط-التماس-من-6-إلى-7-يناير-1071964693.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069307924_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_690e8c71494381a9f5f6053f3f104a21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فلاديمير بوتين
ضابط مخابرات أمريكي سابق: قرار واحد لبوتين أفسد مخططات الغرب
تابعنا عبر
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر في مقابلة مع الطبعة الصينية من جلوبال تايمز إن روسيا استبقت خطط كييف للاستيلاء على دونباس وتجرأت على الوقوف في وجه الغرب، مما سمح لها بالاستيلاء على المبادرة الاستراتيجية.
وقال ريتر "لم يعد بالإمكان تسمية حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بمشاغبين لا يجرؤ أحد على مقاومتهم. لقد تجرأت روسيا وأبلغت الغرب بأن هناك حدودا لصبرها. وقد أظهرت أنها تستطيع بذل جهود كبيرة في الرد على غير المسؤول أفعال الدول الغربية".
وأشار ريتر إلى أن قرار فلاديمير بوتين بإجراء عملية عسكرية خاصة صدم الدول الغربية، حيث لم يأخذ أي منها روسيا على محمل الجد.
وأضاف ريتر: "نحن نعلم الآن أنه لا أوكرانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا أخذت اتفاقيات مينسك على محمل الجد. لقد استخدموا البروتوكولات كغطاء لإنشاء جيش حلف شمال الأطلسي قادر على حل مشكلة دونباس عسكريا. لكن روسيا أحبطت خططهم، بينما لم يعتقد الغرب أن روسيا ستقرر القيام بعملية عسكرية".
ووفقا له، فإن التحالف بقيادة واشنطن كان واثقا من عجز موسكو عن مقاومة الغرب الجماعي.