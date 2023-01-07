عربي
https://sputnikarabic.ae/20230107/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-قرار-واحد-لبوتين-أفسد-مخططات-الغرب-1072011975.html
ضابط مخابرات أمريكي سابق: قرار واحد لبوتين أفسد مخططات الغرب
ضابط مخابرات أمريكي سابق: قرار واحد لبوتين أفسد مخططات الغرب
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر في مقابلة مع الطبعة الصينية من جلوبال تايمز إن روسيا استبقت خطط كييف للاستيلاء على دونباس وتجرأت على الوقوف في... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T10:53+0000
2023-01-07T10:53+0000
العالم
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069307924_0:172:2979:1848_1920x0_80_0_0_c07210799b67f75c88e58a9247a2710c.jpg
وقال ريتر "لم يعد بالإمكان تسمية حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بمشاغبين لا يجرؤ أحد على مقاومتهم. لقد تجرأت روسيا وأبلغت الغرب بأن هناك حدودا لصبرها. وقد أظهرت أنها تستطيع بذل جهود كبيرة في الرد على غير المسؤول أفعال الدول الغربية".وأشار ريتر إلى أن قرار فلاديمير بوتين بإجراء عملية عسكرية خاصة صدم الدول الغربية، حيث لم يأخذ أي منها روسيا على محمل الجد.وأضاف ريتر: "نحن نعلم الآن أنه لا أوكرانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا أخذت اتفاقيات مينسك على محمل الجد. لقد استخدموا البروتوكولات كغطاء لإنشاء جيش حلف شمال الأطلسي قادر على حل مشكلة دونباس عسكريا. لكن روسيا أحبطت خططهم، بينما لم يعتقد الغرب أن روسيا ستقرر القيام بعملية عسكرية".ووفقا له، فإن التحالف بقيادة واشنطن كان واثقا من عجز موسكو عن مقاومة الغرب الجماعي.
https://sputnikarabic.ae/20230105/بوتين-يأمر-بوقف-إطلاق-النار-على-طول-خط-التماس-من-6-إلى-7-يناير-1071964693.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069307924_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_690e8c71494381a9f5f6053f3f104a21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فلاديمير بوتين
العالم, فلاديمير بوتين

ضابط مخابرات أمريكي سابق: قرار واحد لبوتين أفسد مخططات الغرب

10:53 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر في مقابلة مع الطبعة الصينية من جلوبال تايمز إن روسيا استبقت خطط كييف للاستيلاء على دونباس وتجرأت على الوقوف في وجه الغرب، مما سمح لها بالاستيلاء على المبادرة الاستراتيجية.
وقال ريتر "لم يعد بالإمكان تسمية حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بمشاغبين لا يجرؤ أحد على مقاومتهم. لقد تجرأت روسيا وأبلغت الغرب بأن هناك حدودا لصبرها. وقد أظهرت أنها تستطيع بذل جهود كبيرة في الرد على غير المسؤول أفعال الدول الغربية".
وأشار ريتر إلى أن قرار فلاديمير بوتين بإجراء عملية عسكرية خاصة صدم الدول الغربية، حيث لم يأخذ أي منها روسيا على محمل الجد.
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوعز بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بدءا من ظهر يوم غد وحتى نهاية يوم 7 يناير
5 يناير, 15:17 GMT
وأضاف ريتر: "نحن نعلم الآن أنه لا أوكرانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا أخذت اتفاقيات مينسك على محمل الجد. لقد استخدموا البروتوكولات كغطاء لإنشاء جيش حلف شمال الأطلسي قادر على حل مشكلة دونباس عسكريا. لكن روسيا أحبطت خططهم، بينما لم يعتقد الغرب أن روسيا ستقرر القيام بعملية عسكرية".
ووفقا له، فإن التحالف بقيادة واشنطن كان واثقا من عجز موسكو عن مقاومة الغرب الجماعي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала