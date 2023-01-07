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https://sputnikarabic.ae/20230107/طائرة-تهبط-اضطراريا-في-محافظة-آيتشي-اليابانية-بسبب-تهديد-بوجود-قنبلة-1072003257.html
طائرة تهبط اضطراريا في محافظة آيتشي اليابانية بسبب تهديد بوجود قنبلة
طائرة تهبط اضطراريا في محافظة آيتشي اليابانية بسبب تهديد بوجود قنبلة
ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في اليابان، صباح اليوم السبت، أن رحلة جيت ستار هبطت اضطراريا في مطار تشوبو سنترير الدولي في محافظة آيتشي اليابانية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T02:07+0000
2023-01-07T02:13+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وكانت الطائرة متجهة من مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو إلى فوكوكا، الواقعة في جزيرة كيوشو اليابانية.وقالت الشرطة إن رحلة جيت ستار هبطت اضطراريا بسبب تهديد بوجود قنبلة.وكان هناك ما مجموعه 136 راكبا وستة من أفراد الطاقم على متن الطائرة.وقالت الهيئة إن أحد الركاب أصيب بجروح طفيفة أثناء إجلائه من الطائرة.وتقوم الشرطة بتفتيش الطائرة وتحقق في سبب الحادث.
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أخبار اليابان, العالم
أخبار اليابان, العالم

طائرة تهبط اضطراريا في محافظة آيتشي اليابانية بسبب تهديد بوجود قنبلة

02:07 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 02:13 GMT 07.01.2023)
© Defense Minister of the Russian Federationطائرة استطلاع أمريكية طراز "آر سي - 135"
طائرة استطلاع أمريكية طراز آر سي - 135 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Defense Minister of the Russian Federation
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ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في اليابان، صباح اليوم السبت، أن رحلة جيت ستار هبطت اضطراريا في مطار تشوبو سنترير الدولي في محافظة آيتشي اليابانية.
طوكيو - سبوتنيك. وكانت الطائرة متجهة من مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو إلى فوكوكا، الواقعة في جزيرة كيوشو اليابانية.
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وقالت الشرطة إن رحلة جيت ستار هبطت اضطراريا بسبب تهديد بوجود قنبلة.
وكان هناك ما مجموعه 136 راكبا وستة من أفراد الطاقم على متن الطائرة.
وقالت الهيئة إن أحد الركاب أصيب بجروح طفيفة أثناء إجلائه من الطائرة.
وتقوم الشرطة بتفتيش الطائرة وتحقق في سبب الحادث.
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