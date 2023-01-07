https://sputnikarabic.ae/20230107/طائرة-تهبط-اضطراريا-في-محافظة-آيتشي-اليابانية-بسبب-تهديد-بوجود-قنبلة-1072003257.html

طائرة تهبط اضطراريا في محافظة آيتشي اليابانية بسبب تهديد بوجود قنبلة

طائرة تهبط اضطراريا في محافظة آيتشي اليابانية بسبب تهديد بوجود قنبلة

ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في اليابان، صباح اليوم السبت، أن رحلة جيت ستار هبطت اضطراريا في مطار تشوبو سنترير الدولي في محافظة آيتشي اليابانية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T02:07+0000

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طوكيو - سبوتنيك. وكانت الطائرة متجهة من مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو إلى فوكوكا، الواقعة في جزيرة كيوشو اليابانية.وقالت الشرطة إن رحلة جيت ستار هبطت اضطراريا بسبب تهديد بوجود قنبلة.وكان هناك ما مجموعه 136 راكبا وستة من أفراد الطاقم على متن الطائرة.وقالت الهيئة إن أحد الركاب أصيب بجروح طفيفة أثناء إجلائه من الطائرة.وتقوم الشرطة بتفتيش الطائرة وتحقق في سبب الحادث.

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