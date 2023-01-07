https://sputnikarabic.ae/20230107/طائرة-ركاب-تهبط-اضطراريا-في-اليابان-بعد-تهديد-بوجود-قنبلة-فيديو-1072009384.html
طائرة ركاب تهبط اضطراريا في اليابان بعد تهديد بوجود قنبلة... فيديو
طائرة ركاب تهبط اضطراريا في اليابان بعد تهديد بوجود قنبلة... فيديو
هبطت طائرة تابعة لشركة "جيت ستار" منخفضة التكلفة كانت في رحلة داخلية بشكل اضطراري، صباح اليوم السبت، في مطار بوسط اليابان في أعقاب تلقي تهديد بوجود قنبلة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T09:51+0000
2023-01-07T09:51+0000
2023-01-07T09:51+0000
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وكانت الطائرة متجهة إلى مطار فوكوكا من مطار ناريتا بالقرب من طوكيو وكانت تقل 136 راكبا بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أفراد.وحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أفادت الشرطة ومسؤولي المطار بأن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار "شوبو" الدولي في مقاطعة آيتشي الساعة 7:40 صباحا بالتوقيت المحلي.ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة، قولهم إن مطار ناريتا التي أقلعت منه الطائرة تلقي اتصالا هاتفيا دوليا حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، وزعم رجل أنه وضع قنبلة في الطائرة. وبعد تفتيش الطائرة، قالت الشرطة أنه لم يتم العثور على أي متفجرات أو أشياء مثيرة للريبة، وفقاً للهيئة.وأغلق المطار مدرجه بسبب الحادث، لكن استؤنفت حركة الطيران بعد عدة ساعات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
طائرة ركاب تهبط اضطراريا في اليابان بعد تهديد بوجود قنبلة... فيديو
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هبطت طائرة تابعة لشركة "جيت ستار" منخفضة التكلفة كانت في رحلة داخلية بشكل اضطراري، صباح اليوم السبت، في مطار بوسط اليابان في أعقاب تلقي تهديد بوجود قنبلة.
وكانت الطائرة متجهة إلى مطار فوكوكا من مطار ناريتا بالقرب من طوكيو وكانت تقل 136 راكبا بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أفراد.
وحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أفادت
الشرطة ومسؤولي المطار بأن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار "شوبو" الدولي في مقاطعة آيتشي الساعة 7:40 صباحا بالتوقيت المحلي.
ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة، قولهم إن مطار ناريتا التي أقلعت منه الطائرة تلقي اتصالا هاتفيا دوليا حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، وزعم رجل أنه وضع قنبلة في الطائرة.
وقال الرجل بالإنجليزية إنه زرع قنبلة تزن 100 كيلوغرام في منطقة الشحن بالطائرة جيت ستار، وطلب التحدث مع المدير وإلا سيفجرها.
وبعد تفتيش الطائرة، قالت الشرطة أنه لم يتم العثور على أي متفجرات أو أشياء مثيرة للريبة، وفقاً للهيئة.
وأغلق المطار مدرجه بسبب الحادث، لكن استؤنفت حركة الطيران بعد عدة ساعات.