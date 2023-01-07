https://sputnikarabic.ae/20230107/ظهور-جورج-وسوف-في-عزاء-نجله-وديع-فيديو-1072019299.html
ظهور جورج وسوف في عزاء نجله وديع... فيديو
ظهور جورج وسوف في عزاء نجله وديع... فيديو
ظهر الفنان السوري جورج وسوف، وهو يتلقى التعازي في وفاة نجله وديع، في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T13:46+0000
2023-01-07T13:46+0000
2023-01-07T13:46+0000
منوعات
العالم العربي
أخبار جورج وسوف
عزاء
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ويظهر وسوف في الفيديو، متأثراعلى فقدان نجله الأكبر ليلة أمس الجمعة، بعد إدخاله المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، ومحاولة بعض الحضور مواساته.وكشفت أسرة الفنان عن تفاصيل موعد ومكان جنازة وعزاء الراحل وديع، الذي وافته المنية الجمعة، بعد وعكة صحية أدخل بسببها المستشفى.فارق الشاب وديع وسوف نجل الفنان السوري، جورج وسوف، يوم الجمعة، الحياة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، بعد دخوله في غيبوبة إثر تعرّضه لنزيف حاد بعد أسبوع على إجرائه عملية تكميم معدة.ونعت نقابة الفنانين السورية، اليوم، الشاب وديع، في بيان، مؤكدة أنه توفي بأحد مستشفيات بيروت بعد معاناته من نزيف.وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.وكتب على تويتر، الآتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يا رب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0f/1047810570_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_5dc99ca3b8c27609b69bf8f69afebc75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, العالم العربي, أخبار جورج وسوف, عزاء
منوعات, العالم العربي, أخبار جورج وسوف, عزاء
ظهور جورج وسوف في عزاء نجله وديع... فيديو
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ظهر الفنان السوري جورج وسوف، وهو يتلقى التعازي في وفاة نجله وديع، في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس.
ويظهر وسوف في الفيديو، متأثراعلى فقدان نجله الأكبر ليلة أمس الجمعة، بعد إدخاله المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، ومحاولة بعض الحضور مواساته.
وكشفت أسرة الفنان عن تفاصيل موعد ومكان جنازة وعزاء الراحل وديع، الذي وافته المنية الجمعة، بعد وعكة صحية أدخل بسببها المستشفى.
فارق الشاب وديع وسوف نجل الفنان السوري، جورج وسوف، يوم الجمعة، الحياة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، بعد دخوله في غيبوبة إثر تعرّضه لنزيف حاد بعد أسبوع على إجرائه عملية تكميم معدة.
ونعت نقابة الفنانين السورية، اليوم، الشاب وديع، في بيان، مؤكدة أنه توفي بأحد مستشفيات بيروت بعد معاناته من نزيف.
وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.
وكتب على تويتر، الآتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يا رب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".