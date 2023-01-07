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https://sputnikarabic.ae/20230107/عالم-أوبئة-ألماني-يتوقع-انتشار-متحور-كورونا-الجديد-على-نطاق-واسع-في-أوروبا-خلال-أسابيع-1072014519.html
عالم أوبئة ألماني يتوقع انتشار متحور كورونا الجديد على نطاق واسع في أوروبا خلال أسابيع
عالم أوبئة ألماني يتوقع انتشار متحور كورونا الجديد على نطاق واسع في أوروبا خلال أسابيع
توقع عالم الأوبئة الألماني، هايو تسيب، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "إكس بي بي 5.1" سوف ينتشر على نطاق واسع في أوروبا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T11:28+0000
2023-01-07T11:28+0000
أخبار ألمانيا
العالم
سلالة كورونا الجديدة
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ووفق موقع إذاعة صوت ألمانيا، قال هايو الذي يعمل في معهد لايبنيتس الألماني لأبحاث الوقاية من الأمراض وعلم الأوبئة في مدينة بريمن: "يمكن القول، بشيء من اليقين التنبؤي أن هذا المتحور سيصبح هو السائد في بلدنا أيضا".وأوضح أن المتحور إكس بي بي 5.1، ينتشر "بالتزامن مع ضعف المناعة لدى الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم أو أصيبوا بالعدوى منذ بعض الوقت".يشار إلى أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها كانت أكدت أن الإصابة بمتحور "إكس بي بي 5.1" تقترب من نصف مجموع الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة.طالع أيضا: الصحة العالمية تؤكد عدم تسجيل أي متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين
https://sputnikarabic.ae/20221008/تحذير-أمريكي-من-ظهور-متحور-جديد-لفيروس-كورونا-1068761927.html
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أخبار ألمانيا, العالم, سلالة كورونا الجديدة
أخبار ألمانيا, العالم, سلالة كورونا الجديدة

عالم أوبئة ألماني يتوقع انتشار متحور كورونا الجديد على نطاق واسع في أوروبا خلال أسابيع

11:28 GMT 07.01.2023
© AP Photo / Ng Han Guanمكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19" (كورونا) في الصين
مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
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توقع عالم الأوبئة الألماني، هايو تسيب، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "إكس بي بي 5.1" سوف ينتشر على نطاق واسع في أوروبا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة.
ووفق موقع إذاعة صوت ألمانيا، قال هايو الذي يعمل في معهد لايبنيتس الألماني لأبحاث الوقاية من الأمراض وعلم الأوبئة في مدينة بريمن: "يمكن القول، بشيء من اليقين التنبؤي أن هذا المتحور سيصبح هو السائد في بلدنا أيضا".
أنتوني فاوتشي، المستشار الطبي للرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
تحذير أمريكي من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا
8 أكتوبر 2022, 09:51 GMT
وأوضح أن المتحور إكس بي بي 5.1، ينتشر "بالتزامن مع ضعف المناعة لدى الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم أو أصيبوا بالعدوى منذ بعض الوقت".

وفيما لفت إلى أن "المتحور "إكس بي بي 5.1" انتشر أولا في الولايات المتحدة، وسينتشر في ألمانيا بعد ذلك"، فقد أوضح أن "عدد الحالات المرصودة بهذا المتحور في ألمانيا لا يزال منخفضا للغاية في الوقت الحالي، وبالتالي ليست هناك حاجة للتفكير في تدابير جديدة بعد".

يشار إلى أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها كانت أكدت أن الإصابة بمتحور "إكس بي بي 5.1" تقترب من نصف مجموع الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة.
طالع أيضا: الصحة العالمية تؤكد عدم تسجيل أي متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين
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