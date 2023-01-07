https://sputnikarabic.ae/20230107/عقيد-أمريكي-يكشف-عن-حقيقة-موقف-الأوروبيين-من-أوكرانيا-1072006540.html
عقيد أمريكي يكشف عن حقيقة موقف الأوروبيين من أوكرانيا
عقيد أمريكي يكشف عن حقيقة موقف الأوروبيين من أوكرانيا
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي دوغلاس ماكجريجور، أن معظم الأوروبيين غير مهتمين بالصراع في أوكرانيا. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:01+0000
2023-01-07T08:01+0000
2023-01-07T08:01+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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وقال كاكغريغور عبر قناة Judging Freedom على "يوتيوب"، " "معظم الأوروبيين لا يريدون أي علاقة بهذا الصراع، وحكوماتهم تدرك ذلك جيدًا".في رأيه، يتجلى هذا بشكل خاص في الاختلاف بشأن المساعدة المالية لأوكرانيا بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وأعرب ماكغريغور عن رأي مفاده أنه على وجه التحديد بسبب الموقف الحقيقي للأوروبيين تجاه أوكرانيا، فإن واشنطن مجبرة على إقناع الحلفاء بزيادة المساعدة إلى كييف.وفي وقت سابق، قال المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، أجامو بركة ، إن الأوروبيين بدأوا في فتح أعينهم تجاه روسيا. في نهاية ديسمبر/كانون الأول، انتقد بيير، حفيد الجنرال والسياسي الفرنسي شارل ديغول، الدول الغربية لفرضها عقوبات على موسكو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
عقيد أمريكي يكشف عن حقيقة موقف الأوروبيين من أوكرانيا
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي دوغلاس ماكجريجور، أن معظم الأوروبيين غير مهتمين بالصراع في أوكرانيا.
وقال كاكغريغور عبر قناة Judging Freedom على "يوتيوب"، " "معظم الأوروبيين لا يريدون أي علاقة بهذا الصراع، وحكوماتهم تدرك ذلك جيدًا".
في رأيه، يتجلى هذا بشكل خاص في الاختلاف بشأن المساعدة المالية لأوكرانيا بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وأعرب ماكغريغور عن رأي مفاده أنه على وجه التحديد بسبب الموقف الحقيقي للأوروبيين تجاه أوكرانيا، فإن واشنطن مجبرة على إقناع الحلفاء بزيادة المساعدة إلى كييف.
وفي وقت سابق، قال المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، أجامو بركة ، إن الأوروبيين بدأوا في فتح أعينهم تجاه روسيا. في نهاية ديسمبر/كانون الأول، انتقد بيير، حفيد الجنرال والسياسي الفرنسي شارل ديغول، الدول الغربية لفرضها عقوبات على موسكو