https://sputnikarabic.ae/20230107/عون-يوجه-سؤالا-إلى-من-تبقى-من-شرفاء-القضاء-اللبناني-1072012307.html
عون يوجه سؤالا إلى "من تبقى من شرفاء القضاء اللبناني"
عون يوجه سؤالا إلى "من تبقى من شرفاء القضاء اللبناني"
وجه الرئيس اللبناني السابق ميشال عون سؤالا إلى من وصفهم بـ "من تبقى من شرفاء القضاء اللبناني". 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T11:00+0000
2023-01-07T11:00+0000
2023-01-07T11:00+0000
أخبار لبنان
ميشال عون
العالم العربي
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ووفق ما كتبه عون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد سأل عن قدرة "شرفاء القضاء اللبناني" على إعادة هيبة القضاء مرة أخرى.واعتبر عون أن القضاء اللبناني قد سقط بالفعل، مؤكدا أن هذا السقوط جعل القضاء الأجنبي يتدخل في الشأن اللبناني، على حد قوله.وقال: "سقوط القضاء اللبناني فتح الطريق لتدخّل القضاء الأجنبي؛ فهل يستطيع من تبقّى من شرفاء القضاة استعادة الثقة المفقودة واسترجاع هيبة قضائنا؟!"وكان قطاع كبير من قضاة لبنان قد دخل في "اعتكاف" منذ شهر أغسطس/ آب الماضي مضربين عن العمل اعتراضا على تردي أوضاعهم المادية وقصور رواتبهم بعد ارتفاع التضخم وتدهور الليرة اللبنانية.وشدد بيان المجلس على أنه "سيواصل متابعة السّعي لتحقيق هذه المطالب، مشدّدًا على ضرورة صون التّضامن القضائي، الّذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهامه، في تطبيق القانون وتحقيق العدالة".طالع أيضا: لبنان... بيان صادم من نادي القضاة عن الواقع القضائي والقانوني
https://sputnikarabic.ae/20220819/توقف-القضاة-وشلل-القطاع-العام-هل-تعرقل-الإضرابات-الاستحقاقات-الدستورية-في-لبنان؟-1066626906.html
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أخبار لبنان, ميشال عون, العالم العربي
أخبار لبنان, ميشال عون, العالم العربي
عون يوجه سؤالا إلى "من تبقى من شرفاء القضاء اللبناني"
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وجه الرئيس اللبناني السابق ميشال عون سؤالا إلى من وصفهم بـ "من تبقى من شرفاء القضاء اللبناني".
ووفق ما كتبه عون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد سأل عن قدرة "شرفاء القضاء اللبناني" على إعادة هيبة القضاء مرة أخرى.
واعتبر عون أن القضاء اللبناني قد سقط بالفعل، مؤكدا أن هذا السقوط
جعل القضاء الأجنبي يتدخل في الشأن اللبناني، على حد قوله.
وقال: "سقوط القضاء اللبناني فتح الطريق لتدخّل القضاء الأجنبي؛ فهل يستطيع من تبقّى من شرفاء القضاة استعادة الثقة المفقودة واسترجاع هيبة قضائنا؟!"
وكان قطاع كبير من قضاة لبنان قد دخل في "اعتكاف" منذ شهر أغسطس/ آب الماضي مضربين عن العمل اعتراضا على تردي أوضاعهم المادية وقصور رواتبهم بعد ارتفاع التضخم وتدهور الليرة اللبنانية.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء، أول أمس الخميس، بيانا دعا فيه القضاة المضربين عن العمل إلى العودة وممارسة عملهم، بالحد الذي "يؤمن استمرارية المرفق العدلي في ممارسة مهامه، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كلّ محكمة ودائرة قضائيّة وفقًا للإمكانيّات المتاحة، وذلك في ضوء ما تمّ تحقيقه لتاريخه؛ وما جرت مناقشته في الجمعيّة العموميّة للقضاة العدليّين الّتي انعقدت بتاريخ 28/12/2022".
وشدد بيان المجلس على أنه "سيواصل متابعة السّعي لتحقيق هذه المطالب، مشدّدًا على ضرورة صون التّضامن القضائي، الّذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهامه، في تطبيق القانون وتحقيق العدالة".