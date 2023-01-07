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https://sputnikarabic.ae/20230107/فلسطيني-يتهم-إسرائيل-بالتجسس-باستخدام-الماشية-1072005111.html
فلسطيني يتهم إسرائيل بالتجسس باستخدام الماشية
فلسطيني يتهم إسرائيل بالتجسس باستخدام الماشية
اتهم فلسطينيون إسرائيل بتدريب ماشية بغرض استخدامها لأعمال تجسس من خلال تزويد تلك الحيوانات بأجهزة تخدم هذا الغرض. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T06:50+0000
2023-01-07T06:50+0000
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إسرائيل
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وقال فلسطينيي يدعى رشد مرار، لصحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية إن إسرائيل تعلق على رقبة كل بقرة علامة عليها جهاز تنصت وتسجيل، وأحيانا كاميرات لمراقبة كل التفاصيل، كما أن المستوطنين يطلقون خنازير برية بهدف تدمير الثقافات الفلسطينية"، حسبما نقل موقع "I24" الإسرائيلي.يذكر أنه في شهر يوليو / تموز 2008، اتهمت صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية المستوطنين الإسرائيليين بإطلاق نوعًا من الفئران المحصنة ضد سم الفئران في البلدة القديمة في القدس، للتجسس.أعلن التلفزيون الإيراني، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تفكيك شبكة تجسس قال إنها تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.وأكد التلفزيون أن أجهزة الاستخبارات أوقفت الشبكة التي كانت تخطط لعمليات تخريبية ضد أنظمة الصناعات الدفاعية، حسب وكالة إرنا الإيرانية.وحددت وزارة الاستخبارات الشبكة، التي قالت إنها كانت تخطط "لتخريب صناعة الدفاع الإيرانية من خلال إنشاء شركات تسويق وتغطية أمنية".كما كشفت وسائل إعلام تركية، في الرابع عشر من الشهر الماضي، عن أن أجهزة الأمن اعتقلت 44 شخصا بمدينة إسطنبول بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، ونقل معلومات له عن شخصيات ومؤسسات فلسطينية، وأشارت إلى أن الأجهزة تواصل نشاطها لاعتقال 13 آخرين يشتبه أيضا في عملهم لصالح الموساد.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

فلسطيني يتهم إسرائيل بالتجسس باستخدام الماشية

06:50 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورأبقار
أبقار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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اتهم فلسطينيون إسرائيل بتدريب ماشية بغرض استخدامها لأعمال تجسس من خلال تزويد تلك الحيوانات بأجهزة تخدم هذا الغرض.
وقال فلسطينيي يدعى رشد مرار، لصحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية إن إسرائيل تعلق على رقبة كل بقرة علامة عليها جهاز تنصت وتسجيل، وأحيانا كاميرات لمراقبة كل التفاصيل، كما أن المستوطنين يطلقون خنازير برية بهدف تدمير الثقافات الفلسطينية"، حسبما نقل موقع "I24" الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة الفلسطينية أن "جرائم المستوطنين الإسرائيليين تتنوع وتتطور، وأنهم يستخدمون مختلف الوسائل في حرب لا حدود لها".
يذكر أنه في شهر يوليو / تموز 2008، اتهمت صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية المستوطنين الإسرائيليين بإطلاق نوعًا من الفئران المحصنة ضد سم الفئران في البلدة القديمة في القدس، للتجسس.
أعلن التلفزيون الإيراني، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تفكيك شبكة تجسس قال إنها تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.
وأكد التلفزيون أن أجهزة الاستخبارات أوقفت الشبكة التي كانت تخطط لعمليات تخريبية ضد أنظمة الصناعات الدفاعية، حسب وكالة إرنا الإيرانية.
وحددت وزارة الاستخبارات الشبكة، التي قالت إنها كانت تخطط "لتخريب صناعة الدفاع الإيرانية من خلال إنشاء شركات تسويق وتغطية أمنية".
كما كشفت وسائل إعلام تركية، في الرابع عشر من الشهر الماضي، عن أن أجهزة الأمن اعتقلت 44 شخصا بمدينة إسطنبول بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، ونقل معلومات له عن شخصيات ومؤسسات فلسطينية، وأشارت إلى أن الأجهزة تواصل نشاطها لاعتقال 13 آخرين يشتبه أيضا في عملهم لصالح الموساد.
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