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https://sputnikarabic.ae/20230107/في-السعودية-قرار-حكومي-يلزم-الفنادق-باقتناء-لوحات-لفنانيين-سعوديين--1072009037.html
في السعودية.. قرار حكومي يلزم الفنادق باقتناء لوحات لفنانيين سعوديين
في السعودية.. قرار حكومي يلزم الفنادق باقتناء لوحات لفنانيين سعوديين
أصدرت السلطات الحكومية السعودية لائحة خاصة بمرافق الضيافة تضمنت إلزام الفنادق ودور الضيافة باقتناء اللوحات الخاصة بالفنانيين السعوديين. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T09:36+0000
2023-01-07T09:54+0000
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ووفق جريدة عكاظ، فإن وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة السعوديتين، ألزما الفنادق وواضعي برامج السياحة ضرورة إدراج التجارب الثقافية المحلية ضمن برامجها.وعللت الوزارة السعودية ذلك بأنها تستهدف "تعزيز وإثراء التجارب الثقافية المختلفة، ومنها التراث وفنون الطهي والأعمال الفنية والموسيقى وغيرها".ولفتت إلى أنها ألزمت الفنادق باقتناء لوحات الفنانيين السعودينن لـ "تعزيز حضور الإنتاج الفني المحلي".طالع أيضا: سعودي يحول جدران منزل مهجور إلى لوحات فنية رائعة... فيديو
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أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

في السعودية.. قرار حكومي يلزم الفنادق باقتناء لوحات لفنانيين سعوديين

09:36 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 09:54 GMT 07.01.2023)
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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أصدرت السلطات الحكومية السعودية لائحة خاصة بمرافق الضيافة تضمنت إلزام الفنادق ودور الضيافة باقتناء اللوحات الخاصة بالفنانيين السعوديين.
ووفق جريدة عكاظ، فإن وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة السعوديتين، ألزما الفنادق وواضعي برامج السياحة ضرورة إدراج التجارب الثقافية المحلية ضمن برامجها.
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وعللت الوزارة السعودية ذلك بأنها تستهدف "تعزيز وإثراء التجارب الثقافية المختلفة، ومنها التراث وفنون الطهي والأعمال الفنية والموسيقى وغيرها".

وقالت: "إدراج هذه المعايير يسهم في خلق فرص تنموية للمواهب المتنوعة في القطاع الثقافي، وإثراء تجربة الزوار للفنادق وتعزيز حضور الثقافة في مرافق الضيافة من خلال المشاركة بخلق تجربة ثقافية أصيلة، ذات ارتباط وثيق بتراث وثقافة المملكة".

ولفتت إلى أنها ألزمت الفنادق باقتناء لوحات الفنانيين السعودينن لـ "تعزيز حضور الإنتاج الفني المحلي".
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