https://sputnikarabic.ae/20230107/قائد-القوات-الجوية-العراقية-نستهدف-إدامة-زخم-المعركة-الموجودة-ضد-عصابات-داعش-الإرهابية-1072011009.html

قائد القوات الجوية العراقية: نستهدف إدامة زخم المعركة الموجودة ضد عصابات داعش الإرهابية

قائد القوات الجوية العراقية: نستهدف إدامة زخم المعركة الموجودة ضد عصابات داعش الإرهابية

أكد قائد القوات الجوية العراقية، الفريق الركن شهاب جهاد، استهداف إدامة زخم المعركة الموجودة ضد عصابات داعش الإرهابية (محظورة في روسيا). 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T10:26+0000

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2023-01-07T10:26+0000

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

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ووفق تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أعلن جهاد عن وجود "خطة تسليح لدى قيادة القوة الجوية خلال العام 2023"، موضحا أن تلك الخطة "تتوقف على طبيعة الموقف والحرب ضد الإرهاب"، وفق تعبيرهوحول تفاصيلها، قال جهاد: "الخطة في عام 2023 ستكون التخصيصات فيها باتجاه إدامة ما هو موجود، وتحديث وتطوير ما موجود من أجل إدامة زخم المعركة الموجودة حالياً ضد عصابات داعش الإرهابية".وكان قائد القوات الجوية العراقية، قد صرح سابقا لـ "واع" بأن "هناك حاجة لمعدات متطورة من أجل كشف الخروقات عند الحدود العراقية".طالع أيضا: قائد القوة الجوية العراقية: قادرون على صيانة طائرات "أف 16"

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