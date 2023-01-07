https://sputnikarabic.ae/20230107/قائد-القوات-الجوية-العراقية-نستهدف-إدامة-زخم-المعركة-الموجودة-ضد-عصابات-داعش-الإرهابية-1072011009.html
قائد القوات الجوية العراقية: نستهدف إدامة زخم المعركة الموجودة ضد عصابات داعش الإرهابية
قائد القوات الجوية العراقية: نستهدف إدامة زخم المعركة الموجودة ضد عصابات داعش الإرهابية
أكد قائد القوات الجوية العراقية، الفريق الركن شهاب جهاد، استهداف إدامة زخم المعركة الموجودة ضد عصابات داعش الإرهابية (محظورة في روسيا). 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T10:26+0000
2023-01-07T10:26+0000
2023-01-07T10:26+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ووفق تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أعلن جهاد عن وجود "خطة تسليح لدى قيادة القوة الجوية خلال العام 2023"، موضحا أن تلك الخطة "تتوقف على طبيعة الموقف والحرب ضد الإرهاب"، وفق تعبيرهوحول تفاصيلها، قال جهاد: "الخطة في عام 2023 ستكون التخصيصات فيها باتجاه إدامة ما هو موجود، وتحديث وتطوير ما موجود من أجل إدامة زخم المعركة الموجودة حالياً ضد عصابات داعش الإرهابية".وكان قائد القوات الجوية العراقية، قد صرح سابقا لـ "واع" بأن "هناك حاجة لمعدات متطورة من أجل كشف الخروقات عند الحدود العراقية".طالع أيضا: قائد القوة الجوية العراقية: قادرون على صيانة طائرات "أف 16"
https://sputnikarabic.ae/20211226/بعد-تنفيذ-14-هجوما-في-يوم-واحد-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-العراقية؟-1054581385.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
قائد القوات الجوية العراقية: نستهدف إدامة زخم المعركة الموجودة ضد عصابات داعش الإرهابية
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أكد قائد القوات الجوية العراقية، الفريق الركن شهاب جهاد، استهداف إدامة زخم المعركة الموجودة ضد عصابات داعش الإرهابية (محظورة في روسيا).
ووفق تصريحات
لوكالة الأنباء العراقية، أعلن جهاد عن وجود "خطة تسليح لدى قيادة القوة الجوية خلال العام 2023"، موضحا أن تلك الخطة "تتوقف على طبيعة الموقف والحرب ضد الإرهاب"، وفق تعبيره
26 ديسمبر 2021, 14:36 GMT
وحول تفاصيلها
، قال جهاد: "الخطة في عام 2023 ستكون التخصيصات فيها باتجاه إدامة ما هو موجود، وتحديث وتطوير ما موجود من أجل إدامة زخم المعركة الموجودة حالياً ضد عصابات داعش الإرهابية".
وأشار إلى أنه "في حال تطلب الأمر شراء سلاح جديد سيكون هناك تخطيط لرفع طلب إلى القيادة".
وكان قائد القوات الجوية العراقية، قد صرح سابقا لـ "واع" بأن "هناك حاجة لمعدات متطورة من أجل كشف الخروقات عند الحدود العراقية".