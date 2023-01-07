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https://sputnikarabic.ae/20230107/قذيفة-أوكرانية-تخترق-سقف-مبنى-سكني-في-دونيتسك-1072020814.html
قذيفة أوكرانية تخترق سقف مبنى سكني في دونيتسك
قذيفة أوكرانية تخترق سقف مبنى سكني في دونيتسك
قال عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين على "تلغرام"، إن قذيفة أوكرانية أصابت سطح مبنى سكني. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T14:11+0000
2023-01-07T14:11+0000
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وكتب: "وفقا لشهود عيان، أثناء قصف حي بتروفسكي في منطقة تيخي الصغيرة، حدثت إصابة مباشرة على سطح مبنى سكني. وتضرر زجاج في منزل آخر".وأضاف العمدة، في وقت لاحق، أن امرأة من مواليد 1965، موظفة في المرجل، أصيبت بجروح خلال القصف.وفي الساعة 12:30 ظهرا، أطلقت القوات الأوكرانية عشرة صواريخ على منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك، وبعد خمس دقائق، أطلقت أربع قذائف من عيار 155 ملم. في الساعة 13:55 تعرضت منطقة كييفسكي في دونيتسك لإطلاق نار، وأطلقت عليها أربع قذائف أخرى.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

قذيفة أوكرانية تخترق سقف مبنى سكني في دونيتسك

14:11 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قال عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين على "تلغرام"، إن قذيفة أوكرانية أصابت سطح مبنى سكني.
وكتب: "وفقا لشهود عيان، أثناء قصف حي بتروفسكي في منطقة تيخي الصغيرة، حدثت إصابة مباشرة على سطح مبنى سكني. وتضرر زجاج في منزل آخر".
وأضاف العمدة، في وقت لاحق، أن امرأة من مواليد 1965، موظفة في المرجل، أصيبت بجروح خلال القصف.
وفي الساعة 12:30 ظهرا، أطلقت القوات الأوكرانية عشرة صواريخ على منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك، وبعد خمس دقائق، أطلقت أربع قذائف من عيار 155 ملم. في الساعة 13:55 تعرضت منطقة كييفسكي في دونيتسك لإطلاق نار، وأطلقت عليها أربع قذائف أخرى.
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