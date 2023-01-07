https://sputnikarabic.ae/20230107/كييف-تعترف-بتنفيذ-مهمة-لحلف-الناتو-ضد-روسيا-الرئيس-التونسي-يتهم-أطرافا-بالتآمر-على-الدولة--1072020546.html
كييف تعترف بتنفيذ مهمة لحلف الناتو ضد روسيا... الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالتآمر على الدولة
كييف تعترف بتنفيذ مهمة لحلف الناتو ضد روسيا... الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالتآمر على الدولة
أقر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، بأن بلاده تنفذ مخططات حلف شمال الأطلسي ضد روسيا من خلال تأجيج الأزمة مع موسكو. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T14:04+0000
2023-01-07T14:04+0000
2023-01-07T14:04+0000
راديو
عالم سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/07/1072020400_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_f2e57f239ab999d6e90665613470f9c5.png
كييف تعترف بتنفيذ مهمة لحلف الناتو ضد روسيا.. الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالتآمر على الدولة
كييف تعترف بتنفيذ مهمة لحلف الناتو ضد روسيا.. الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالتآمر على الدولة
وزير الدفاع الأوكراني يقر بتنفيذ بلاده مهمة لحلف الناتو ضد روسيا ويطالب الغرب بدعمهم بالسلاحوقال ريزنيكوف إن الجنود الأوكرانيين ينفذون مهمة حلف الناتو، ويشاركون في الصراع ضد روسيا بدلا منه، مطالبًا الدول الغربية بتزويد كييف بالسلاح والعتاد، على اعتبار أنها درع حقيقي تحمي مصالح أوروبا في المنطقة، بحسب وصفه.وأوضح أن التصريح يتسق مع تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت إن اتفاقية منسك كانت لكسب الوقت لتحضير أوكرانيا، وهذان الأمران يأتيان ضمن منطق حلف الناتو الذي ظهر في تصرح أمينه العام بأنه إذا خسرت أوكرانيا خسر الناتو.أوروبا تتعهد بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في 2023.. وواشنطن تزودها بصواريخ مضادة للطائراتتعهدت أوروبا بالاستمرار في دعم أوكرانيا بالسلاح في عام 2023، وذلك من خلال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أكد المضي قدما في تزويد قوات كييف بالسلاح، كما تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ "سي سبارو" المضادة للطائرات، ضمن حزمة الأسلحة الجديدة.وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لنظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أنه سيحث حلفاء واشنطن على نقل أسلحة الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة إلى كييف.وأوضح أنه على الرغم من أن ألمانيا وفرنسا لهم وزن اقتصادي وبالتالي ثقل سياسي لكن لايؤخذ برأيهما، وهذه الأزمات تنبئ بأنه سيكون هناك ربيع أوروبي، وكل هذا الأمر لايصب في صالحها.وأشار إلى أن "روسيا والصين هي الجائزة الكبرى في كل حروب الولايات المتحدة، لهذا لا يوجد أي نية لدى واشنطن بأن تكون الأرض الأوكرانية منطقة تفاهمات".تنسيق إسرائيلي لعقد منتدى النقب... والمغرب يشترط الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربيةيتوجه وفد إسرائيلي، في الأيام المقبلة، إلى الدول العربية الأعضاء فيما يعرف بمنتدى النقب، لتنسيق عقد المنتدى في المغرب.يترأس الوفد المدير العام لوزارة الخارجية في إسرائيل، وستكون مهمته ترتيب عقد منتدى النقب في المغرب بعد شهرين، والذي يهدف إلى زيادة التطبيع مع الدول العربية ومواجهة إيران.وقال الباحث السياسي، عبد الصمد بلكبير، إن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تندرج ضمن العلاقات الدولية الحديثة، والصحراء التي تعتبرها المملكة المغربية من بين الألغام التي تعتبرها المخابرات المركزية الأمريكية مشروع حرب لتصدير السلاح.وأوضح أن ذلك يتوازى مع تشكل نظام عالمي جديد يتلاءم أيضا مع مجيء بايدن للإدارة الأمريكية ووصول نتنياهو إلى السلطة مجددا في إسرائيل، مبينًا أن سلاح إسرائيل كقاعدة عسكرية لم يعد مجديا، لذلك لم يعد أمامها سوى أن تدافع عن نفسها واضطرت لتغيير استراتيجيتها بتوجيه أمريكي حتى تكون مقبولة.الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالتآمر على الدولة ويقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادراتأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن الممارسات التي يقوم بها بعض الأشخاص والأطراف السياسية في البلاد ترتقي إلى مرتبة التأمر وتعتبر خطرًا على الأمن القومي لتونس، كما اتهم بعض الأطراف بالسعي لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، الذي من المقرر أن يتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل.من جهة أخرى، أعلن الرئيس قيس سعيد، إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها تونس، رافقها غلاء كبير في أسعار المواد الأساسية إلى جانب فقدان العديد من المواد الغذائية في الأسواق.وذكر أن تصريحات بعض قيادات المعارضة مؤخرا والمبادرات التي تروج من أكثر من طرف بأن هناك أزمة سياسية حقيقية ينبغي معالجتها، وهناك من يدعو إلى حلول أخرى مثل الدعوة إلى استقالة رئيس الجمهورية وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة كل ذلك دفع الرئيس إلى أن يسوق مثل هذه الاتهامات بالتآمر على الدولة، بحسب وصفه.وأضاف أن مقاطعة الانتخابات واستمرار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة جعلت السلطة ترتبك في ظل عدم اعترافها بوجود أزمة اقتصادية في الأساس مما يعمق من الأزمة.أسعار النفط تترنح وتسجل أكبر خسارة أسبوعية خلال شهرسجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر، واستقر خام غرب تكساس الوسيط في ختام التداولات عند 73.77 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه إلى 75.45 دولار في وقت سابق من الجلسة.فيما أغلق خام برنت منخفضا 12 سنتا، أو 0.2%، عند 78.57 دولار للبرميل. ووصل خام القياس العالمي إلى مستوى مرتفع بلغ 80.56 دولار في وقت سابق يوم الجمعة، وعلى مدار الأسبوع، انخفض بنسبة 9% تقريبا.وقال إن زيادة أسعار الفائدة لدى العديد من المصارف المركزية التي خففت من وتيرة النمو الاقتصادي في أثناء مكافحة التضخم خفف من النشاط الاقتصادي وهو ما أدى إلى تخفيف الطلب على النفط.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/07/1072020400_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_f8148abbb5d576957c2fc6ca14296c7e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عالم سبوتنيك, аудио
كييف تعترف بتنفيذ مهمة لحلف الناتو ضد روسيا... الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالتآمر على الدولة
تابعنا عبر
أقر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، بأن بلاده تنفذ مخططات حلف شمال الأطلسي ضد روسيا من خلال تأجيج الأزمة مع موسكو.
وزير الدفاع الأوكراني يقر بتنفيذ بلاده مهمة لحلف الناتو ضد روسيا ويطالب الغرب بدعمهم بالسلاح
وقال ريزنيكوف إن الجنود الأوكرانيين ينفذون مهمة حلف الناتو، ويشاركون في الصراع ضد روسيا بدلا منه، مطالبًا الدول الغربية بتزويد كييف بالسلاح والعتاد، على اعتبار أنها درع حقيقي تحمي مصالح أوروبا في المنطقة، بحسب وصفه.
وقال الأستاذ في الأكاديمية الروسية للعلوم، محمود الأفندي، إن تصريح وزير الدفاع الأوكراني غير مستغرب، وأنه كان من الواضح منذ الانقلاب الدموي في 2014، أن الناتو يريد إشعال حرب على حدود روسيا خارج نطاق حلف الناتو.
وأوضح أن التصريح يتسق مع تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت إن اتفاقية منسك كانت لكسب الوقت لتحضير أوكرانيا، وهذان الأمران يأتيان ضمن منطق حلف الناتو الذي ظهر في تصرح أمينه العام بأنه إذا خسرت أوكرانيا خسر الناتو.
أوروبا تتعهد بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في 2023.. وواشنطن تزودها بصواريخ مضادة للطائرات
تعهدت أوروبا بالاستمرار في دعم أوكرانيا بالسلاح
في عام 2023، وذلك من خلال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أكد المضي قدما في تزويد قوات كييف بالسلاح، كما تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ "سي سبارو" المضادة للطائرات، ضمن حزمة الأسلحة الجديدة.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لنظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أنه سيحث حلفاء واشنطن على نقل أسلحة الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة إلى كييف.
وأكد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، على الأحمد، أن الإرداة الأوروبية غابت بعد الحرب العالمية الثانية بعد مشروع مارشال، ولم يعد هناك قادة أوروبيون لهم موقف منذ عقدين، وبالتالي أصبحت الإرادة الأوروبية مستلبة لصالح الولايات المتحدة.
وأوضح أنه على الرغم من أن ألمانيا وفرنسا لهم وزن اقتصادي وبالتالي ثقل سياسي لكن لايؤخذ برأيهما، وهذه الأزمات تنبئ بأنه سيكون هناك ربيع أوروبي، وكل هذا الأمر لايصب في صالحها.
وأشار إلى أن "روسيا والصين هي الجائزة الكبرى في كل حروب الولايات المتحدة، لهذا لا يوجد أي نية لدى واشنطن بأن تكون الأرض الأوكرانية منطقة تفاهمات".
تنسيق إسرائيلي لعقد منتدى النقب... والمغرب يشترط الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية
يتوجه وفد إسرائيلي
، في الأيام المقبلة، إلى الدول العربية الأعضاء فيما يعرف بمنتدى النقب، لتنسيق عقد المنتدى في المغرب.
يترأس الوفد المدير العام لوزارة الخارجية في إسرائيل، وستكون مهمته ترتيب عقد منتدى النقب في المغرب بعد شهرين، والذي يهدف إلى زيادة التطبيع مع الدول العربية ومواجهة إيران.
في المقابل، يشترط المغرب الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية كشرط لأي اتفاقيات أو تعاملات، إذ تعتمد الرباط في علاقاتها مع جميع الدول في الوقت الراهن بناء على موقفها من قضية الصحراء.
وقال الباحث السياسي، عبد الصمد بلكبير، إن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تندرج ضمن العلاقات الدولية الحديثة، والصحراء التي تعتبرها المملكة المغربية من بين الألغام التي تعتبرها المخابرات المركزية الأمريكية مشروع حرب لتصدير السلاح.
وأوضح أن ذلك يتوازى مع تشكل نظام عالمي جديد يتلاءم أيضا مع مجيء بايدن للإدارة الأمريكية ووصول نتنياهو إلى السلطة مجددا في إسرائيل، مبينًا أن سلاح إسرائيل كقاعدة عسكرية لم يعد مجديا، لذلك لم يعد أمامها سوى
أن تدافع عن نفسها واضطرت لتغيير استراتيجيتها بتوجيه أمريكي حتى تكون مقبولة.
الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالتآمر على الدولة ويقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن الممارسات التي يقوم بها بعض
الأشخاص والأطراف السياسية في البلاد ترتقي إلى مرتبة التأمر وتعتبر خطرًا على الأمن القومي لتونس، كما اتهم بعض الأطراف بالسعي لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، الذي من المقرر أن يتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس قيس سعيد، إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها تونس، رافقها غلاء كبير في أسعار المواد الأساسية إلى جانب فقدان العديد من المواد الغذائية في الأسواق.
وقال المحلل السياسي التونسي، بولبابة سالم، إنه لا يعتقد بوجود خطر حقيقي على الأمن القومي التونسي كما يتم التصوير له.
وذكر أن تصريحات بعض قيادات المعارضة مؤخرا والمبادرات التي تروج من أكثر من طرف بأن هناك أزمة سياسية حقيقية ينبغي معالجتها، وهناك من يدعو إلى حلول أخرى مثل الدعوة إلى استقالة رئيس الجمهورية وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة كل ذلك دفع الرئيس إلى أن يسوق مثل هذه الاتهامات بالتآمر على الدولة، بحسب وصفه.
وأضاف أن مقاطعة الانتخابات واستمرار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة
جعلت السلطة ترتبك في ظل عدم اعترافها بوجود أزمة اقتصادية في الأساس مما يعمق من الأزمة.
أسعار النفط تترنح وتسجل أكبر خسارة أسبوعية خلال شهر
سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية
لها في شهر، واستقر خام غرب تكساس الوسيط في ختام التداولات عند 73.77 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه إلى 75.45 دولار في وقت سابق من الجلسة.
فيما أغلق خام برنت منخفضا 12 سنتا، أو 0.2%، عند 78.57 دولار للبرميل. ووصل خام القياس العالمي إلى مستوى مرتفع بلغ 80.56 دولار في وقت سابق يوم الجمعة، وعلى مدار الأسبوع، انخفض بنسبة 9% تقريبا.
ويرى خبير النفط والبورصة العالمية وخبير الاقتصاد الدولي، جهاد الحكيم، أن هناك أسبابا فنية لحدوث ترنح في أسعار النفط، فمع بداية العام كانت الأسعار في ذروتها لكنها تراجعت فيما بعد.
وقال إن زيادة أسعار الفائدة لدى العديد من المصارف المركزية التي خففت من وتيرة النمو الاقتصادي في أثناء مكافحة التضخم خفف من النشاط الاقتصادي وهو ما أدى إلى تخفيف الطلب على النفط.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك