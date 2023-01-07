https://sputnikarabic.ae/20230107/كييف-تعترف-بتنفيذ-مهمة-لحلف-الناتو-ضد-روسيا-الرئيس-التونسي-يتهم-أطرافا-بالتآمر-على-الدولة--1072020546.html

كييف تعترف بتنفيذ مهمة لحلف الناتو ضد روسيا... الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالتآمر على الدولة

كييف تعترف بتنفيذ مهمة لحلف الناتو ضد روسيا... الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالتآمر على الدولة

أقر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، بأن بلاده تنفذ مخططات حلف شمال الأطلسي ضد روسيا من خلال تأجيج الأزمة مع موسكو. 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T14:04+0000

2023-01-07T14:04+0000

2023-01-07T14:04+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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كييف تعترف بتنفيذ مهمة لحلف الناتو ضد روسيا.. الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالتآمر على الدولة كييف تعترف بتنفيذ مهمة لحلف الناتو ضد روسيا.. الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالتآمر على الدولة

وزير الدفاع الأوكراني يقر بتنفيذ بلاده مهمة لحلف الناتو ضد روسيا ويطالب الغرب بدعمهم بالسلاحوقال ريزنيكوف إن الجنود الأوكرانيين ينفذون مهمة حلف الناتو، ويشاركون في الصراع ضد روسيا بدلا منه، مطالبًا الدول الغربية بتزويد كييف بالسلاح والعتاد، على اعتبار أنها درع حقيقي تحمي مصالح أوروبا في المنطقة، بحسب وصفه.وأوضح أن التصريح يتسق مع تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت إن اتفاقية منسك كانت لكسب الوقت لتحضير أوكرانيا، وهذان الأمران يأتيان ضمن منطق حلف الناتو الذي ظهر في تصرح أمينه العام بأنه إذا خسرت أوكرانيا خسر الناتو.أوروبا تتعهد بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في 2023.. وواشنطن تزودها بصواريخ مضادة للطائراتتعهدت أوروبا بالاستمرار في دعم أوكرانيا بالسلاح في عام 2023، وذلك من خلال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أكد المضي قدما في تزويد قوات كييف بالسلاح، كما تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ "سي سبارو" المضادة للطائرات، ضمن حزمة الأسلحة الجديدة.وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لنظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أنه سيحث حلفاء واشنطن على نقل أسلحة الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة إلى كييف.وأوضح أنه على الرغم من أن ألمانيا وفرنسا لهم وزن اقتصادي وبالتالي ثقل سياسي لكن لايؤخذ برأيهما، وهذه الأزمات تنبئ بأنه سيكون هناك ربيع أوروبي، وكل هذا الأمر لايصب في صالحها.وأشار إلى أن "روسيا والصين هي الجائزة الكبرى في كل حروب الولايات المتحدة، لهذا لا يوجد أي نية لدى واشنطن بأن تكون الأرض الأوكرانية منطقة تفاهمات".تنسيق إسرائيلي لعقد منتدى النقب... والمغرب يشترط الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربيةيتوجه وفد إسرائيلي، في الأيام المقبلة، إلى الدول العربية الأعضاء فيما يعرف بمنتدى النقب، لتنسيق عقد المنتدى في المغرب.يترأس الوفد المدير العام لوزارة الخارجية في إسرائيل، وستكون مهمته ترتيب عقد منتدى النقب في المغرب بعد شهرين، والذي يهدف إلى زيادة التطبيع مع الدول العربية ومواجهة إيران.وقال الباحث السياسي، عبد الصمد بلكبير، إن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تندرج ضمن العلاقات الدولية الحديثة، والصحراء التي تعتبرها المملكة المغربية من بين الألغام التي تعتبرها المخابرات المركزية الأمريكية مشروع حرب لتصدير السلاح.وأوضح أن ذلك يتوازى مع تشكل نظام عالمي جديد يتلاءم أيضا مع مجيء بايدن للإدارة الأمريكية ووصول نتنياهو إلى السلطة مجددا في إسرائيل، مبينًا أن سلاح إسرائيل كقاعدة عسكرية لم يعد مجديا، لذلك لم يعد أمامها سوى أن تدافع عن نفسها واضطرت لتغيير استراتيجيتها بتوجيه أمريكي حتى تكون مقبولة.الرئيس التونسي يتهم أطرافا بالتآمر على الدولة ويقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادراتأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن الممارسات التي يقوم بها بعض الأشخاص والأطراف السياسية في البلاد ترتقي إلى مرتبة التأمر وتعتبر خطرًا على الأمن القومي لتونس، كما اتهم بعض الأطراف بالسعي لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، الذي من المقرر أن يتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل.من جهة أخرى، أعلن الرئيس قيس سعيد، إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها تونس، رافقها غلاء كبير في أسعار المواد الأساسية إلى جانب فقدان العديد من المواد الغذائية في الأسواق.وذكر أن تصريحات بعض قيادات المعارضة مؤخرا والمبادرات التي تروج من أكثر من طرف بأن هناك أزمة سياسية حقيقية ينبغي معالجتها، وهناك من يدعو إلى حلول أخرى مثل الدعوة إلى استقالة رئيس الجمهورية وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة كل ذلك دفع الرئيس إلى أن يسوق مثل هذه الاتهامات بالتآمر على الدولة، بحسب وصفه.وأضاف أن مقاطعة الانتخابات واستمرار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة جعلت السلطة ترتبك في ظل عدم اعترافها بوجود أزمة اقتصادية في الأساس مما يعمق من الأزمة.أسعار النفط تترنح وتسجل أكبر خسارة أسبوعية خلال شهرسجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر، واستقر خام غرب تكساس الوسيط في ختام التداولات عند 73.77 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه إلى 75.45 دولار في وقت سابق من الجلسة.فيما أغلق خام برنت منخفضا 12 سنتا، أو 0.2%، عند 78.57 دولار للبرميل. ووصل خام القياس العالمي إلى مستوى مرتفع بلغ 80.56 دولار في وقت سابق يوم الجمعة، وعلى مدار الأسبوع، انخفض بنسبة 9% تقريبا.وقال إن زيادة أسعار الفائدة لدى العديد من المصارف المركزية التي خففت من وتيرة النمو الاقتصادي في أثناء مكافحة التضخم خفف من النشاط الاقتصادي وهو ما أدى إلى تخفيف الطلب على النفط.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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