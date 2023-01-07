https://sputnikarabic.ae/20230107/لوكاشينكو-يكشف-عن-إجراءات-ضد-المعارضة-البيلاروسية-1072009995.html
لوكاشينكو يكشف عن إجراءات ضد المعارضة البيلاروسية
لوكاشينكو يكشف عن إجراءات ضد المعارضة البيلاروسية
صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن السلطات بحاجة إلى اتخاذ خطوة تجاه البيلاروسيين الذين غادروا البلاد، الذين أدركوا أن دعمهم لاحتجاجات المعارضة بعد... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T10:00+0000
2023-01-07T10:00+0000
2023-01-07T10:00+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
المعارضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg
وقال لوكاشينكو، أثناء زيارته للكنيسة في مجمع دير القديسة إليزابيث في يوم عيد الميلاد: "لقد حان الوقت عندما يجب علينا نحن، ممثلي السلطات، أن نتخذ خطوة تجاه هؤلاء الأشخاص الذين أخطأوا. وسيكون ذلك بالطريقة الأرثوذكسية ، إذا اتخذنا هذه الخطوة إلى الأمام. أنا متأكد أنه من بين الذين هربوا أناس أدركوا أنهم مخطئون. لا ينبغي رميهم على الرصيف".يذكر أنه بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروسيا في 9 أغسطس 2020، والتي فاز فيها لوكاشينكو للمرة السادسة، اندلعت احتجاجات المعارضة في البلاد، لقمع قوات الأمن، من بين أمور أخرى، باستخدام معدات خاصة. صرح جهاز الأمن الفيدرالي في بيلاروسيا في فبراير 2021 أن مظاهر الاحتجاجات قد اختفت عمليا وتم فتح قضايا جنائية ضد عدد من قادة المعارضة، بما في ذلك دعوات للاستيلاء على السلطة وإنشاء تشكيل متطرف ومؤامرة للاستيلاء على سلطة الدولة بطريقة غير دستورية ومحاولة عمل إرهابي.وغادر جزء من أنصار المعارضة بيلاروسيا، وبشكل أساسي إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221201/لوكاشينكو-أجهزة-الأمن-تلاحظ-نشاطا-عسكريا-ملحوظا-على-الحدود-1070720801.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1f7707e7c15bc09687dc459ed027371a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, المعارضة
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, المعارضة
لوكاشينكو يكشف عن إجراءات ضد المعارضة البيلاروسية
تابعنا عبر
صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن السلطات بحاجة إلى اتخاذ خطوة تجاه البيلاروسيين الذين غادروا البلاد، الذين أدركوا أن دعمهم لاحتجاجات المعارضة بعد الانتخابات في عام 2020 كان خطأ.
وقال لوكاشينكو، أثناء زيارته للكنيسة في مجمع دير القديسة إليزابيث في يوم عيد الميلاد: "لقد حان الوقت عندما يجب علينا نحن، ممثلي السلطات، أن نتخذ خطوة تجاه هؤلاء الأشخاص الذين أخطأوا. وسيكون ذلك بالطريقة الأرثوذكسية ، إذا اتخذنا هذه الخطوة إلى الأمام. أنا متأكد أنه من بين الذين هربوا أناس أدركوا أنهم مخطئون. لا ينبغي رميهم على الرصيف".
يذكر أنه بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروسيا في 9 أغسطس 2020، والتي فاز فيها لوكاشينكو للمرة السادسة، اندلعت احتجاجات المعارضة في البلاد، لقمع قوات الأمن، من بين أمور أخرى، باستخدام معدات خاصة. صرح جهاز الأمن الفيدرالي في بيلاروسيا في فبراير 2021 أن مظاهر الاحتجاجات قد اختفت عمليا وتم فتح قضايا جنائية ضد عدد من قادة المعارضة، بما في ذلك دعوات للاستيلاء على السلطة وإنشاء تشكيل متطرف ومؤامرة للاستيلاء على سلطة الدولة بطريقة غير دستورية ومحاولة عمل إرهابي.
وغادر جزء من أنصار المعارضة بيلاروسيا، وبشكل أساسي إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة وأوكرانيا.