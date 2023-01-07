https://sputnikarabic.ae/20230107/ليست-إيران-صحيفة-عبرية-تكشف-عن-أكبر-خطر-يهدد-إسرائيل-1072022596.html
ليست إيران... صحيفة عبرية تكشف عن "أكبر" خطر يهدد إسرائيل
ليست إيران... صحيفة عبرية تكشف عن "أكبر" خطر يهدد إسرائيل
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن أكبر خطر يهدد إسرائيل خلال الفترة المقبلة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T15:14+0000
2023-01-07T15:14+0000
2023-01-07T15:14+0000
إسرائيل
أخبار حزب الله
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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن مسؤولي المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية يؤكدون أن "حزب الله" اللبناني هو أكبر تهديد لإسرائيل.وأفادت الصحيفة في نسختها الإنجليزية بأن خطر حزب الله اللبناني ربما يكون أكبر وأخطر من البرنامج النووي الإيراني نفسه، رغم أن إيران تتصدر العناوين الرئيسية لكل وسائل الإعلام العبرية بأنها أخطر تهديد على إسرائيل، فإن مسؤولي المؤسسة الدفاعية في تل أبيب يعتقدون أن خطر "حزب الله" أعظم من النووي الإيراني.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن "حزب الله" اللبناني يمتلك ما يزيد على 150 ألف صاروخ، فضلا عن قوات خاصة مدربة على أعلى مستوى، وهي قوات "الرضوان"، التي وصفتها الصحيفة بأنها أكبر تهديد على إسرائيل.ويشار إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد حذر يوم الثلاثاء الماضي، من أن التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات في القدس لن يفجر الأوضاع في فلسطين فحسب بل في المنطقة بأسرها.جاء ذلك على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى اليوم.وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله":وتابع: "هذه الحكومة لا تخيفنا على الإطلاق، وربما نتفاءل بتعجيل نهاية الكيان المؤقت على أيدي هؤلاء، من خلال ارتكاب حماقات وأخطاء قد تودي بهم إلى الهاوية".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرةً إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20230104/لماذا-كثر-الحديث-عن-صحة-حسن-نصر-الله-1071913474.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, إيران
إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, إيران
ليست إيران... صحيفة عبرية تكشف عن "أكبر" خطر يهدد إسرائيل
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن أكبر خطر يهدد إسرائيل خلال الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن مسؤولي المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية يؤكدون أن "حزب الله" اللبناني هو أكبر تهديد لإسرائيل.
وأفادت الصحيفة في نسختها الإنجليزية بأن خطر حزب الله اللبناني
ربما يكون أكبر وأخطر من البرنامج النووي الإيراني نفسه، رغم أن إيران تتصدر العناوين الرئيسية لكل وسائل الإعلام العبرية بأنها أخطر تهديد على إسرائيل، فإن مسؤولي المؤسسة الدفاعية في تل أبيب يعتقدون أن خطر "حزب الله" أعظم من النووي الإيراني.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن "حزب الله" اللبناني يمتلك ما يزيد على 150 ألف صاروخ، فضلا عن قوات خاصة مدربة على أعلى مستوى، وهي قوات "الرضوان"، التي وصفتها الصحيفة بأنها أكبر تهديد على إسرائيل.
ويشار إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد حذر يوم الثلاثاء الماضي، من أن التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات في القدس لن يفجر الأوضاع في فلسطين فحسب بل في المنطقة بأسرها.
جاء ذلك على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى
اليوم.
وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله":
"إن التعرض لمقدسات المسلمين والمسيحيين من قبل الصهاينة لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة بأكملها".
وأضاف: "نحن أمام حكومة إسرائيلية جديدة من فاسدين ومجرمين ومتطرفين ومتشددين".
وتابع: "هذه الحكومة لا تخيفنا على الإطلاق، وربما نتفاءل بتعجيل نهاية الكيان المؤقت على أيدي هؤلاء، من خلال ارتكاب حماقات وأخطاء قد تودي بهم إلى الهاوية".
وأردف نصر الله: "نحن حاضرون وجاهزون ولن نسمح بأي تغيير في قواعد الردع والاشتباك مع لبنان بأي شكل من الأشكال".
وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى
، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرةً إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق
وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".