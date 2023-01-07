https://sputnikarabic.ae/20230107/ليست-إيران-صحيفة-عبرية-تكشف-عن-أكبر-خطر-يهدد-إسرائيل-1072022596.html

ليست إيران... صحيفة عبرية تكشف عن "أكبر" خطر يهدد إسرائيل

ليست إيران... صحيفة عبرية تكشف عن "أكبر" خطر يهدد إسرائيل

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن أكبر خطر يهدد إسرائيل خلال الفترة المقبلة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T15:14+0000

2023-01-07T15:14+0000

2023-01-07T15:14+0000

إسرائيل

أخبار حزب الله

العالم العربي

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن مسؤولي المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية يؤكدون أن "حزب الله" اللبناني هو أكبر تهديد لإسرائيل.وأفادت الصحيفة في نسختها الإنجليزية بأن خطر حزب الله اللبناني ربما يكون أكبر وأخطر من البرنامج النووي الإيراني نفسه، رغم أن إيران تتصدر العناوين الرئيسية لكل وسائل الإعلام العبرية بأنها أخطر تهديد على إسرائيل، فإن مسؤولي المؤسسة الدفاعية في تل أبيب يعتقدون أن خطر "حزب الله" أعظم من النووي الإيراني.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن "حزب الله" اللبناني يمتلك ما يزيد على 150 ألف صاروخ، فضلا عن قوات خاصة مدربة على أعلى مستوى، وهي قوات "الرضوان"، التي وصفتها الصحيفة بأنها أكبر تهديد على إسرائيل.ويشار إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد حذر يوم الثلاثاء الماضي، من أن التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات في القدس لن يفجر الأوضاع في فلسطين فحسب بل في المنطقة بأسرها.جاء ذلك على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى اليوم.وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله":وتابع: "هذه الحكومة لا تخيفنا على الإطلاق، وربما نتفاءل بتعجيل نهاية الكيان المؤقت على أيدي هؤلاء، من خلال ارتكاب حماقات وأخطاء قد تودي بهم إلى الهاوية".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرةً إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".

https://sputnikarabic.ae/20230104/لماذا-كثر-الحديث-عن-صحة-حسن-نصر-الله-1071913474.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, إيران