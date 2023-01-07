https://sputnikarabic.ae/20230107/ما-مصير-المعارضة-السورية-بعد-تقارب-أردوغان-مع-الأسد-1072019445.html

ما مصير المعارضة السورية بعد تقارب أردوغان مع الأسد

ما مصير المعارضة السورية بعد تقارب أردوغان مع الأسد

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نهاية الأسبوع الجاري، إنه قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في إطار جهود من أجل السلام، وذلك بعد عقد محادثات معلنة بين... 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T13:51+0000

2023-01-07T13:51+0000

2023-01-07T13:51+0000

راديو

ملفات ساخنة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/07/1072018429_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_5a8eaedfcd6b4e120340f4f3bb0e8311.png

ما مصير المعارضة السورية بعد تقارب أردوغان مع الأسد ما مصير المعارضة السورية بعد تقارب أردوغان مع الأسد

وصرح أردوغان خلال كلمة في أنقرة، أنه "من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا لأول مرة، من أجل المزيد من تعزيز التواصل، بعد محادثات بين وزراء الدفاع الأسبوع الماضي".كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال، الأسبوع الماضي، إنه من الممكن عقد لقاء بين أردوغان والأسد إذا كانت الظروف مناسبة، وذلك بعد التطورات الإيجابية في هذه المرحلة، من خلال المحادثات بين الوزراء ورؤساء الاستخبارات، في كل من تركيا وسوريا "إذا تهيأت الظروف المناسبة".وفي حديثة لـ"سبوتنيك"، قال اللواء، رضا شريقي، الخبير العسكري، إن "سوريا واعية بشكل كامل للسياسية التركية، ولهذا تتخذ خطوات مدروسة، والأكراد في سوريا هم جزء من الشعب السوري، ولهم حق المواطنة، لكن قسما منهم عوّل على الدعم الأمريكي الذي يمكن أن يغدر بهم في أي لحظة".وتابع: "ومن هنا دخلت القيادة السورية في نقاش مع الأكراد، ولا يجب أن يكون التقارب التركي السوري على حساب الأكراد، لكن على حساب الفئات غير المنضبطة التي تسمى إرهابية، وستتعاون سوريا وتركيا للقضاء عليها"، مشيرًا إلى أنه "يتعين الحذر من السياسية التركية المعروف عنها أنها براجماتية وغير مستقرة".وأوضح أن أردوغان يريد سحب ورقة اللاجئين من المعارضة قبل الانتخابات، فضلا عن الأزمة الأوكرانية، خاصة أن الموضوع الأهم خلال السنوات المقبلة سيكون موضوع الغاز والطاقة"، مؤكدًا أن "الموقف التركي بات الآن أقرب إلى الرؤية الروسية للوضع في سوريا".وأوضح الكاتب أن "المعارضة منقسمة على نفسها، وتعصف بها الخلافات، مما دفع تركيا لعدم الاكتراث بها، والإعلان عن أن مصلحة الوطن لها الأولوية ولكن دون التخلي عن الشعب السوري، وهي ما زالت تتحدث عن الحل السياسي".وأكد الخبير الاستراتيجي والعسكري، العميد عمر معربوني، أن "طبيعة التحولات منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا انعكست بعلاقات أكثر إيجابية بين روسيا وتركيا، والوصول لهذه المرحلة من تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا سببه بشكل كبير التأثير الروسي، ولا يمكن فهم هذه التحولات بعيدا عن طبيعة العلاقات النامية بين البلدين التي تتجه نحو تموضوعات استراتيجية ترتبط بمجموعة كبيرة من المصالح، وهناك رغبة لدى تركيا للخروج من حالة الاشتباك، وهذه الرغبة موجودة أيضا لدى الجانب السوري".وتوقع الخبير أن "أي تفاهمات الآن ستكون على حساب التنظيمات المعارضة المدعومة من تركيا في سوريا، وليس خافيا أن تركيا لعبت دورا كبيرا في المواجهة المستمرة حتى الآن في سوريا، واعتقد أن التسويات ستشمل الجماعات المسلحة باستثناء جبهة النصرة وفتح الشام وداعش، التي ستظل المعركة معها مفتوحة، مع فارق أن دولا راعية وممولة ستكون في مواجهة هذه التنظيمات، وإذا تم تطبيع العلاقات التركية مع سوريا برعاية روسية وإماراتية سيكون لها أبعاد إيجابية".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ملفات ساخنة, аудио