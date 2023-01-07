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https://sputnikarabic.ae/20230107/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-اجتماعا-بشأن-أوكرانيا-في-13-يناير-1072024131.html
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن أوكرانيا في 13 يناير
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن أوكرانيا في 13 يناير
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن أوكرانيا، في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقا لإفادة من ‏برنامج عمل المجلس، اليوم السبت.‏ 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T16:05+0000
2023-01-07T16:05+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. ومن المقرر عقد الاجتماع في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.وكان مجلس الأمن الدولي عقد في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جلسة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، بطلب من فرنسا والمكسيك.وجاءت الجلسة بعد يوم واحد من إعلان المنظمة الأممية عن بدء المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، زيارة لأوكرانيا تمتد لأربعة أيام، برفقة موظفي بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان هناك.وكانت أوكرانيا على جدول أعمال مجلس الأمن بانتظام، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا، في أواخر شهر فبراير/ شباط 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221115/مجلس-الأمن-الدولي-يناقش-الوضع-في-أوكرانيا-الأربعاء-1070224123.html
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أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن أوكرانيا في 13 يناير

16:05 GMT 07.01.2023
© AFP 2022 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
مجلس الأمن الدولي
© AFP 2022 / ED JONES
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يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن أوكرانيا، في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقا لإفادة من ‏برنامج عمل المجلس، اليوم السبت.‏
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ومن المقرر عقد الاجتماع في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جلسة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، بطلب من فرنسا والمكسيك.
مجلس الأمن الدولي يصوت لصالح مشاركة زيلينسكي الافتراضية في الجلسة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في أوكرانيا
15 نوفمبر 2022, 22:35 GMT
وجاءت الجلسة بعد يوم واحد من إعلان المنظمة الأممية عن بدء المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، زيارة لأوكرانيا تمتد لأربعة أيام، برفقة موظفي بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان هناك.
وكانت أوكرانيا على جدول أعمال مجلس الأمن بانتظام، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا، في أواخر شهر فبراير/ شباط 2022.
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