https://sputnikarabic.ae/20230107/مسؤول-سعودي-يكشف-موعد-مشاركة-رونالدو-الأولى-مع-النصر-1072030768.html

مسؤول سعودي يكشف موعد مشاركة رونالدو الأولى مع النصر

مسؤول سعودي يكشف موعد مشاركة رونالدو الأولى مع النصر

أفاد مصدر مسؤول في نادي النصر السعودي، اليوم السبت، عن موعد مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد. 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T20:27+0000

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2023-01-07T20:27+0000

مجتمع

السعودية

البرتغال

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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ونقلت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم السبت، عن مصدر مسؤول داخل النادي السعودي، أن النجم الدولي سيشارك في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في أولى مبارياته مع ناديه الجديد، النصر السعودي.ويفترض أن يشارك رونالدو في مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره الاتفاق في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بعد أن ينهي عقوبة الإيقاف لمباراتين، مع الإشارة إلى أنها عقوبة مفروضة عليه أثناء مشاركته مع فريقه السابق، مانشستر يونايتد، أمام نظيره الإنجليزي إيفرتون بعد المباراة التي جمعتهما في شهر نيسان/أبريل الماضي.ولفت المسؤول السعودي إلى أن نادي النصر قد أنهى عقد المهاجم الكاميروني فينسينت أبوبكر، بالتراضي بعدما تلقى كامل مستحقاته المالية.وكان انتقال رونالدو إلى النصر له تأثير كبير، حيث قالت وسائل إعلام سعودية إن "حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي بلغ "3 مليارات مشاهدة على 40 قناة حول العالم".وأكدت أن "عدد مشاهدات حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي شوهد أكثر من نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين على نفس العدد من القنوات وهو 40 قناة".يذكر أن نادي "النصر" السعودي قدم، الثلاثاء الماضي، نجمه الجديد كريستيانو رونالدو للجماهير، حيث قال رئيس الفريق إن اللاعب البرتغالي يستحق أن يكون الأعلى أجرا على هذا الكوكب.وقال رونالدو إنه رفض "العديد من الأندية" في جميع أنحاء العالم لإكمال الصفقة، والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا.

https://sputnikarabic.ae/20230107/نسبة-مشاهدة-قياسية-متابعة-تقديم-رونالدو-في-النصر-تفوق-على-نهائي-كأس-العالم-1072010312.html

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السعودية, البرتغال, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو